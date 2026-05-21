Las ITS bacterianas alcanzan "niveles récord" en Europa en 2024, con 106.000 casos de gonorrea y 45.500 de sífilis

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MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) causadas por bacterias alcanzaron "niveles récord" en Europa en 2024, debido al aumento de casos de gonorrea y sífilis, que registraron 106.331 y 45.577 casos, respectivamente, según los últimos datos publicados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Los Informes Epidemiológicos Anuales del ECDC publicados este jueves muestran que los casos de gonorrea aumentaron un 303 por ciento desde 2015 y un 8,8 por ciento desde 2023, con una tasa bruta de notificación de 26,9 casos por cada 100.000 habitantes en los 28 países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE) que recogieron datos; la más alta desde que comenzó la vigilancia en 2009.

Las infecciones fueron más frecuentes entre los hombres, con 86.327 casos, que entre las mujeres, en las que se notificaron 18.972. Mientras, las tasas por edad fueron más altas para las mujeres entre 20 y 24 años, con 60,3 casos por cada 100.000 habitantes, y para los hombres entre los de 25 a 34 años, con 145,5 casos por cada 100.000. Los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres representaron más de la mitad de los casos informados (62%) en 2024.

Por países, las tasas más altas se observaron en Irlanda (109 casos por cada 100.000 habitantes), Malta (89,6 casos), Islandia (88,1 casos), Luxemburgo (86,6 casos), Dinamarca (85,4 casos), España (76,4 casos) y Noruega (56,8 casos).

En cuanto a la sífilis, 29 Estados miembros notificaron 45.577 casos, lo que corresponde a una tasa de notificación bruta de 10,8 casos por cada 100.000 habitantes y un aumento del 11 por ciento en el número de infecciones con respecto al año anterior. El ECDC ha apuntado que las tasas se duplicaron desde 2015 y alcanzaron los niveles más altos observados en la última década.

Las tasas fueron más de seis veces superiores entre los hombres (19,4 casos por cada 100.000 habitantes), que registraron 36.609 infecciones, que entre las mujeres (3 casos por 100.000), con un total de 5.703 casos.

Malta, con 60,3 por cada 100.000 habitantes, seguida de España, con 23,8, Portugal (20,7), Hungría (18,0), Irlanda (17,6), Luxemburgo (15,0), Islandia (14,3), Eslovaquia (13,1) y Alemania (11,4) fueron los países en los que se observaron las mayores tasas.

SE DUPLICAN LOS CASOS DE SÍFILIS CONGÉNITA

El ECDC ha advertido de que la sífilis está en aumento entre las mujeres en edad reproductiva, lo que ha provocado que los casos de sífilis congénita casi se hayan duplicado, pasando de 78 en 2023 a 140 en 2024, según datos de 14 países. Tres Estados, Bulgaria, Hungría y Portugal, notificaron el 62 por ciento de los casos en 2024 y el 53 por ciento en 2023.

Esta infección se transmite de una mujer embarazada al feto, principalmente por transmisión transplacentaria o, con menos frecuencia, por exposición a lesiones infecciosas durante el parto.

A este respecto, el organismo europeo ha puesto el foco en las "oportunidades de prevención perdidas", como las deficiencias en el cribado prenatal, la falta de seguimiento y de pruebas repetidas, y el tratamiento.

Respecto a la clamidia, en 2024 se registraron 213.443 casos en 27 países de la UE/EEE, lo que supone una tasa bruta de notificación de 63,4 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de que volvió a ser la ITS notificada con más frecuencia, la tasa bruta de notificación disminuyó un 10 por ciento con respecto a 2023 y un seis por ciento con respecto a 2015, al analizar la tasa a lo largo del tiempo entre los países que notifican de forma sistemática.

La diferencia en el número de infecciones entre hombres y mujeres fue reducida, con 107.567 infecciones en población masculina y un total de 105.253 en la femenina. El grupo de entre 20 y 24 años representó el 36 por ciento de los casos, la mayor proporción, seguido de aquellos entre 25 y 34 años, que supusieron el 30 por ciento de los casos.

Por países, las tasas más altas se registraron en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, que en su conjunto notificaron el 35 por ciento de las infecciones.

Además, 21 países notificaron 3.490 casos de linfogranuloma venéreo, lo que supone un aumento del 12 por ciento con respecto a 2023 y del 250 por ciento con respecto a 2015.

Países Bajos y España concentraron el 73 por ciento de todos los casos notificados, con 512 y 2.026 infecciones registradas, respectivamente. Casi todos los casos de 2024 se produjeron entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y, entre los casos con estado serológico conocido respecto al VIH, el 35 por ciento eran VIH positivos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

"Las infecciones de transmisión sexual han ido en aumento durante los últimos 10 años y alcanzaron niveles récord en 2024. Sin tratamiento, estas infecciones pueden causar complicaciones graves, como dolor crónico e infertilidad y, en el caso de la sífilis, problemas cardíacos o del sistema nervioso", ha aseverado el jefe de la Unidad de Enfermedades de Transmisión Directa y Prevenibles por Vacunación, Bruno Ciancio.

Para revertir esta tendencia, que el ECDC achaca a las "crecientes deficiencias" en las pruebas de detección y la prevención, el organismo ha subrayado que se requiere mejorar estos servicios y hacerlos más accesibles, además de conseguir tratar más rápido y lograr una notificación más eficaz a las parejas sexuales para detener la transmisión.

Así, ha instado a las autoridades de salud pública a actualizar urgentemente las estrategias nacionales sobre ITS y a fortalecer los sistemas de vigilancia para monitorizar mejor el impacto de las medidas de prevención. "Sin una acción decisiva, es probable que las tendencias actuales continúen, aumentando las consecuencias negativas para la salud y ampliando las desigualdades en el acceso a la atención médica", ha advertido.

"Proteger la salud sexual sigue siendo sencillo. Use preservativos con parejas nuevas o múltiples y hágase la prueba si presenta síntomas como dolor, secreción o úlcera", ha concluido Bruno Ciancio.