El ISCIII refuerza la cooperación con el ecosistema científico y sanitario de China

Imagen de la visita del Instituto de Salud Carlos III a China. - ISCIII

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha viajado a China con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral con las principales instituciones vinculadas con la investigación biomédica y sanitaria, así como explorar mecanismos de financiación internacional, compartir buenas prácticas y retos.

Según ha detallado el ISCIII, esta visita es parte de las Misiones Internacionales en Salud que el Instituto inició en 2024 y se enmarca en el acuerdo firmado entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China.

A lo largo de más de una semana de visita, la delegación del ISCIII, liderada por su directora, Marina Pollán, ha tenido la oportunidad de visitar algunas de las entidades más destacadas de la investigación en salud en China y de reunirse con destacados representantes científicos y gestores de la ciencia biomédica del país.

Además, los miembros del ISCIII han asistido al encuentro China Innotour, unas jornadas para conectar a personal científico y gestor de ciencia, tecnología e innovación de instituciones europeas con el ecosistema chino, en las que se han incluido visitas a centros tecnológicos, universidades y laboratorios.

En este encuentro, Marina Pollán ha sido la única representante europea en participar en su apertura, mientras que el subdirector del ISCIII, Daniel Ruiz Iruela, ha participado en la sesión de cierre. Asimismo, Pollán se ha reunido con el viceministro de Ciencia de China.

IMPULSAR COLABORACIONES

La visita al país asiático ha permitido al mismo tiempo avanzar en el impulso de posibles colaboraciones entre centros adscritos al ISCIII, como las Fundaciones, los Institutos de Investigación Sanitaria y el CIBER, con centros de investigación chinos.

Además, se han compartido experiencias y buenas prácticas en áreas estratégicas como la medicina traslacional, las terapias avanzadas, los ensayos clínicos, la salud digital, la inteligencia artificial, el desarrollo de vacunas o la preparación y respuesta frente a pandemias, entre otras.

Según ha destacado Marina Pollán la Misión China "ha supuesto una gran oportunidad para compartir conocimiento, experiencias y retos con una parte fundamental del ecosistema científico y sanitario de China".

Por su parte, Daniel Ruiz Iruela ha destacado que China representa "un ecosistema científico de enorme dimensión y capacidades muy relevantes", del que el ISCIII puede aprender y con el que puede generar colaboraciones que se traduzcan en mejores respuestas en salud.

"Hemos encontrado áreas en las que existe un claro potencial de complementariedad, desde la salud pública y la investigación biomédica hasta los ensayos clínicos, el envejecimiento saludable o las terapias avanzadas", ha añadido.

En este sentido, la Subdirección del ISCIII ha expresado su intención de que estas conexiones internacionales se conviertan en relaciones de trabajo para desarrollar proyectos que refuercen la ciencia que sustenta al Sistema Nacional de Salud (SNS) y contribuyan a mejorar la salud de pacientes y ciudadanos.

También han participado en la Misión China la subdirectora de Servicios Aplicados, Formación e Investigación, Isabel Jado; la subdirectora de Terapia Celular, María José Buitrago, y personal investigador del Instituto. El ISCIII ha contado con la colaboración de la embajada de España en Pekín, a través de su consejero de Ciencia y Tecnología, Adrián Gutiérrez.