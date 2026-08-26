El ISCIII publica un documento que aborda los retos en la evaluación de riesgos químicos en sanidad ambiental

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - JAVI SANZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha publicado un libro que analiza cómo la ciencia está evolucionando para adaptar la evaluación de los riesgos para la salud asociados a la exposición a sustancias químicas.

En un escenario marcado por la globalización, la emergencia de nuevos riesgos ambientales, la exposición creciente y simultánea a múltiples contaminantes y la creciente complejidad de los entornos ambientales, el libro pone el foco en la necesidad de avanzar hacia enfoques más integradores y realistas.

"La evaluación futura de riesgos, lejos de limitarse a comparar valores de referencia como venía haciéndose de forma tradicional, debe tender a combinar información de distintas disciplinas científicas, con el objetivo de estimar mejor la probabilidad y la magnitud de los efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente", explican las investigadoras.

La obra ofrece una visión integrada y actualizada de la metodología científica aplicada a la evaluación de riesgos de sustancias químicas, incluyendo aproximaciones tradicionales e incorporando nuevas perspectivas que reflejan la evolución del conocimiento y el futuro de los enfoques regulatorios y técnicos.

Además, recoge la experiencia de la Unidad de Evaluación de Riesgos del CNSA-ISCIII, e incluye aspectos como el impulso de los enfoques de Evaluación de Riesgos de Nueva Generación (NGRA) y de Nuevas Aproximaciones Metodológicas (NAMs), que integran modelos experimentales alternativos al uso de animales, herramientas computacionales y datos mecanísticos para mejorar la evaluación del riesgo químico.

El documento también subraya la importancia del enfoque 'One Health' (Una sola salud), que conecta la salud humana, animal y ambiental en la toma de decisiones. A lo largo de diversos capítulos, se ofrecen ejemplos prácticos que ilustran cómo estas metodologías pueden aplicarse a situaciones reales, como la evaluación de mezclas de contaminantes, la interpretación de datos de biomonitorización humana o el análisis de exposiciones ambientales.

Los autores esperan que el documento se convierta en referencia para quienes trabajan, investigan y se forman en el ámbito de la sanidad ambiental, contribuyendo a mejorar la comprensión de los riesgos químicos y a reforzar las estrategias de prevención y protección de la salud.

La obra, titulada Metodología científica y nuevas perspectivas de la evaluación de riesgos de sustancias químicas en sanidad ambiental, ha sido elaborada por Noelia Domínguez-Morueco, Ana Fernández-Agudo, M. Carmen González-Caballero y José V. Tarazona, integrantes de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA-ISCIII). Ana Cañas, directora del centro, firma un prólogo que resume los contenidos de la obra.