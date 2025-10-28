El ISCIII participa en un proyecto europeo para identificar lagunas en la evidencia sobre clasificación de tumores

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) participa en un proyecto europeo coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de su Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) para identificar posibles lagunas en la evidencia científica sobre la clasificación de tumores y promover la mejora de la investigación.

Según ha explicado la investigadora Elena Plans, del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del ISCIII, el objetivo es "sintetizar la investigación existente relacionada con la clasificación de tumores para producir los llamados 'mapas de brechas de evidencia'". A partir de esto, crearán una herramienta 'online' de acceso abierto para mostrar los resultados de forma interactiva.

Los resultados ayudarán a promover la mejora de la investigación en el campo de la clasificación de tumores, "algo crucial para su adecuado diagnóstico y tratamiento", según ha resaltado la investigadora del CNE-ISCIII.

El proyecto 'WCT EVI MAP' se lleva a cabo en colaboración con la iniciativa 'International Collaboration for Cancer Classification and Research (IC 3 R) y está financiada por la Comisión Europea, en el marco del Programa Horizonte Europa, con una duración prevista de cuatro años.

En total, forman parte de la iniciativa seis instituciones internacionales. Como socios principales están el ISCIII, el Instituto Nacional de Investigación de Oncología Maria Sklodowska-Curie (Polonia) y el Centro Alemán del Corazón en Múnich (Alemania). Mientras, la Universidad de Oxford, la Universidad de Newcastle (Reino Unido) y el Centro de Cirugía Mamaria de Singapur son entidades asociadas.

PAPEL DEL ISCIII

El ISCIII ha detallado en un comunicado que su papel dentro del proyecto se centra en dar soporte desde el punto de vista epidemiológico, complementando el bagaje de otros socios expertos en ciencias básicas, patología o provenientes del ámbito de las revisiones de evidencia.

Por ejemplo, el CNE ha liderado el desarrollo de un árbol de decisión para la determinación de diseños de estudio, y será responsable de la generación de los mapas relacionados con tumores del sistema digestivo, torácicos, oculares, tejidos blandos y huesos, y tumores pediátricos.

Representantes de las seis entidades participaron antes de verano en la reunión de lanzamiento del proyecto celebrada en Madrid, una cita en la que se trataron distintos aspectos de coordinación del proyecto, tanto a nivel general sobre las primeras actividades previstas, como acerca de la metodología que se aplicará en las últimas fases.