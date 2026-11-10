El ISCIII identifica cómo un proceso celular protege una proteína clave en la defensa inmunitaria frente a un hongo - EL ISCIII

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha identificado cómo la persulfidación protege a la calprotectina, una proteína implicada en la respuesta inmunitaria, frente al proceso de oxidación durante las infecciones causadas por el hongo 'Aspergillus fumigatus'.

Los resultados, publicados en la revista 'iScience', permiten comprender mejor cómo responden las células epiteliales de los alvéolos pulmonares a este hongo patógeno oportunista, que puede causar enfermedades graves en personas con el sistema inmunitario debilitado.

El trabajo, liderado por el investigador Jorge Amich, del Laboratorio de Referencia de Investigación en Micología del CNM-ISCIII, ha identificado las proteínas que experimentan persulfidación como respuesta a la infección por 'A. fumigatus'. El conjunto de estas proteínas se conoce como persulfidoma.

Los investigadores han detectado que muchas de ellas están relacionadas con la transcripción, el metabolismo del ARN y su traducción, lo que confirma la participación de este proceso en la formación de proteínas y su posterior funcionamiento.

PROTECCIÓN DE LA CALPROTECTINA

Entre las proteínas identificadas figura la calprotectina, formada por dos pequeños péptidos y con un papel importante en la respuesta inmunitaria frente a microorganismos patógenos. El estudio demuestra que la persulfidación protege esta proteína de la oxidación y permite que mantenga sus funciones defensivas frente a los patógenos.

Según señalan, este mecanismo resulta especialmente relevante porque, durante una infección, el sistema inmunitario somete a los microorganismos a un elevado estrés oxidativo. La protección de la actividad de la calprotectina permite que esta siga ejerciendo su función dentro de la respuesta antimicrobiana.

La persulfidación es una modificación postraduccional, es decir, un cambio químico en las proteínas que permite regular su actividad y responder rápidamente a distintos estímulos biológicos. Investigaciones anteriores ya habían mostrado que este proceso es importante para desarrollar una respuesta inmunitaria eficaz frente a infecciones como las provocadas por Aspergillus fumigatus.