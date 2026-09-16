El ISCIII identifica dos nuevas especies de Legionella en sistemas artificiales de agua

Fernando González-Camacho y Juana María González-Rubio, de la Unidad de Legionella del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII, autores principales de la investigación. - ISCIII

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en el Centro Nacional de Microbiología (CNM) han descubierto en sistemas artificiales de agua dos nuevas especies del género de bacterias Legionella, que han sido 'bautizadas' como Legionella pelazae y Legionella navarrensis.

El hallazgo, cuyos resultados han sido publicados en la revista científica 'Frontiers in Microbiology', ha tenido lugar durante labores de vigilancia y prevención de la legionelosis en instalaciones de agua de la Comunidad Foral de Navarra.

El estudio está liderado por los doctores Juana María González-Rubio y Fernando González-Camacho, de la Unidad de Legionella del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII, y se ha realizado en colaboración con la Unidad de Bioinformática del Instituto y con personal de Salud Pública de la Comunidad Foral de Navarra.

Los investigadores señalan que el hallazgo de dos nuevos miembros en el género Legionella es "muy relevante", aunque estas nuevas bacterias no son patógenas -por el momento no han causado enfermedad, y la importancia clínica de especies de Legionella no pneumophila es limitada-, la convivencia con las que sí son patógenas puede favorecer intercambios de material genético y modular su evolución.

La especie Legionella pneumophila es la causa principal de la legionelosis, enfermedad que comprende dos manifestaciones clínicas: enfermedad del legionario -que puede causar neumonías muy graves- y fiebre de Pontiac -suele provocar síntomas leves. El descubrimiento de Legionella pelazae y Legionella navarrensis amplía el conocimiento sobre la diversidad de Legionella presente en los sistemas de agua y muestra que otras especies también pueden establecerse y persistir en estos entornos.

Los autores señalan la importancia de tener en cuenta otras especies del género Legionella en los programas de vigilancia ambiental, sin limitar la atención exclusivamente a L. pneumophila. Los autores destacan que el hallazgo de estas dos nuevas especies ha sido posible gracias a los programas de vigilancia y prevención de la legionelosis en España.

"La recuperación de estos microorganismos demuestra que las herramientas de control funcionan, que pueden llegar a permitir la identificación y presencia de Legionella incluso cuando se trata de casos que escapan a los métodos de identificación tradicionales", afirman.

UN HOMENAJE A LA INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA

La especie Legionella pelazae ha sido nombrada en honor a la microbióloga española Carmen Pelaz, referente y pionera en el estudio de la legionelosis en España. Fallecida en 2025, la doctora Pelaz trabajó durante más de 40 años en el ISCIII en la vigilancia y la salud pública relacionadas con este patógeno.

Por su parte, Legionella navarrensis hace referencia a la región de Navarra, lugar donde se localizaron ambos hallazgos. Los aislados de las nuevas bacterias se recuperaron en dos entornos independientes: un balneario y un alojamiento de turismo rural. Al no poder asignarse a ninguna especie conocida mediante marcadores moleculares convencionales, el equipo del ISCIII aplicó técnicas de secuenciación del genoma completo (WGS), análisis filogenómicos y caracterización fenotípica.

Los análisis genómicos revelaron una divergencia profunda respecto a otras especies descritas. Especialmente llamativa es la arquitectura genómica de L. navarrensis, con un contenido genético de bases de guanina y citosina G+C del 48,72%, uno de los más altos registrados en el género. A pesar de estas diferencias, ambas especies conservan los mecanismos biológicos necesarios para la supervivencia intracelular en protozoos, su estrategia ecológica natural.

Además, ambas especies mostraron diferencias fisiológicas y alteraciones lipídicas en la membrana, compatibles con una diferenciación ecológica. En principio no se han detectado características conocidas de resistencia antimicrobiana adquirida.