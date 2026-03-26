ISCIII expone un cambio de paradigma de mejora de utilidad de pruebas diagnósticas en dengue con ingeniería de productos - ISCIII

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha publicado un artículo a través del que propone un cambio de paradigma para mejorar la utilidad real de pruebas diagnósticas para el dengue y otras enfermedades desatendidas, para lo que aboga por más esfuerzos en mejorar la ingeniería de productos que en el descubrimiento de nuevos materiales.

"De nada sirve un sensor capaz de detectar una molécula entre 1.000 millones, o de detectar cantidades infinitesimales del virus, si deja de funcionar cuando se expone a la temperatura ambiente de un país tropical o se bloquea al contacto con una gota de sangre real", ha indicado el miembro del Centro Nacional de Microbiología (CNM) de esta institución, Daniel Sepúlveda.

Este representante también del Área de Infecciosas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERINFECT) es, a su vez, firmante de este estudio, de igual modo que Salvador Resino e Isidoro Martínez. Por su parte, las autoras principales son Marta Quero y Helena Codina, todos ellos integrantes de ambos organismos.

Con la colaboración de la madrileña Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y publicado en la revista especializada 'Trends in Biotechnology', este trabajo aboga por una nueva hoja de ruta, centrándose más en la fiabilidad y eficacia real de las herramientas diagnósticas que en la búsqueda de una alta sensibilidad en la detección del virus.

LA MAYORÍA DE NANOSENSORES NO LOGRAN INSTALARSE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

En este contexto, la investigación ha expuesto que, en los últimos años, se ha invertido mucho tiempo y recursos en el desarrollo en laboratorio de herramientas nanotecnológicas capaces de detectar el virus con una sensibilidad cada vez mayor. Sin embargo, la mayoría de los nanosensores que se anuncian como posibles herramientas revolucionarias no logran instalarse en la práctica clínica.

Por ello, es necesario dejar de tratar los nanosensores como un ejercicio de descubrimiento de nuevos materiales y empezar a hacerlo como un problema de ingeniería de producto. Es prioritario garantizar la calidad, consolidar técnicas industriales que faciliten una fabricación escalable y asegurar que los nanosensores se prueban en muestras complejas de 'vida real' en vez de en soluciones 'limpias' de laboratorio.

En el caso particular del dengue, que es una infección causada por un tipo de flavivirus que normalmente se transmite por picaduras de mosquitos, y que afecta especialmente a regiones tropicales, es fundamental que las pruebas sean económicas, accesibles, fiables, resistentes y puedan utilizarse en el punto de atención al paciente.