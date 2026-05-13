El ISCIII entrega los I Premios IMPACTA SALUD a la Transferencia de Conocimiento e Innovación en Salud

Imagen de la entrega de los premios. - ISCIII

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha dado a conocer el fallo de la primera edición de los Premios ISCIII a la Transferencia de Conocimiento e Innovación en Salud IMPACTA SALUD, impulsados desde la Subdirección General de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTC).

El objetivo principal de estos reconocimientos es promover y visibilizar la cultura de la innovación y el impacto social en los centros de referencia del ISCIII, mediante el reconocimiento público de los equipos de investigación del ISCIII que estén involucrados actualmente en procesos de transferencia, o hayan conseguido finalizar con éxito procesos de transferencia y generar un impacto real en la sociedad.

La entrega de los reconocimientos ha tenido lugar en el marco de la jornada conmemorativa por el 40 aniversario del Instituto, celebrada en el Campus de Majadahonda, en Madrid. La directora del ISCIII, Marina Pollán, ha sido la encargada de entregar los galardones.

En la categoría de Idea Innovadora, el ganador ha sido Antonio de la Vieja Escolar, de la Unidad Funcional de Investigación en Enfermedades Crónicas (UFIEC), por un proyecto sobre exosomas de leche materna en oncología, valorado por su alto impacto clínico potencial, su trabajo de transferencia y protección, y por sus acciones de valorización de esta iniciativa innovadora.

En esta categoría han recibido dos menciones especiales Francisco Javier Alonso García de la Rosa, del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER), y Beatriz Martín Antonio, del Área de Terapias Avanzadas (DDMTA). La primera de estas menciones reconoce una línea de investigación sobre sarcoma de Ewing, un cáncer infantil poco común, que supone una nueva alternativa a los tratamientos actuales y que se acompaña de una hoja de ruta avanzada con financiación para seguir la investigación, y pasos ya dados en las áreas de regulación y contactos con la industria.

Con respecto a la segunda mención, premia una línea de trabajo en inmunoterapia con células CAR-T equipadas para vencer las barreras del microambiente tumoral y aplicada al linfoma no Hodgkin que representa una innovadora alternativa clínica y que dispone de apoyos en el entorno empresarial.

DETECCIÓN PRECOZ DEL ALZHEIMER

En la categoría de Transferencia Efectiva, el ganador ha sido Miguel Calero Lara, de la Unidad Funcional de Investigación en Enfermedades Crónicas (UFIEC), por una investigación que ha desarrollado un nuevo test para la posible detección precoz del Alzheimer. Está basado en un análisis de sangre que permite identificar de forma rápida y precisa a las personas portadoras de la variante genética APOE e4. Se trata de un ejemplo muy completo de transferencia real, con patente internacional, productos ya validados, licencia con una empresa y una ruta regulatoria y comercial bastante avanzada.

Las dos menciones especiales en esta categoría han recaído en Cristina Linares Gil, de la Escuela Nacional de Sanidad, y Mercedes Domínguez Rodríguez, del Centro Nacional de Microbiología. La primera de estas menciones, referida a un nuevo enfoque para medir umbrales de temperaturas en relación con los posibles riesgos para la salud, ha sido reconocido porque se trata de una herramienta ya aplicada en salud pública que está teniendo un efecto directo en políticas sanitarias.

La segunda mención hace referencia a una línea de trabajo en el área del Síndrome Hemolítico-Urémico atípico (SHUa) y otras glomerulopatías, con potencial interés clínico y posibilidades futuras de valorización y transferencia.