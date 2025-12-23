El ISCIII destina 192 millones de euros a ayudas para impulsar la investigación en salud, un 11% más que en 2024

Archivo - Científica trabajando en un laboratorio. - VIKTORCVETKOVIC/ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha destinado 192 millones de euros durante 2025 a ayudas para impulsar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) biomédica y sanitaria en España, a través de la Acción Estratégica en Salud, lo que supone una inversión un 11 por ciento superior a la de 2024 en el primer año desde 2020 sin ayuda de fondos europeos.

Según ha detallado el ISCIII, agencia financiadora dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el incremento registrado consolida la tendencia al alza de los últimos años. En 2019, último año sin fondos europeos, la AES invirtió 142 millones de euros, 25 más que el año previo. La comparativa con 2025 ofrece una subida presupuestaria del 36 por ciento.

"Hemos aumentado la financiación de las convocatorias base de la AES, lo que supone un esfuerzo presupuestario al no contar este año con los fondos europeos que tanto han ayudado a seguir impulsando la investigación biomédica. Impulsamos el conocimiento en áreas clave para la salud de la población, y consolidamos la carrera profesional de las personas que se dedican a hacer ciencia biomédica en España", ha destacado la directora del ISCIII, Marina Pollán, y el subdirector de Evaluación y Fomento de la Investigación, Manuel Cuenca.

Las resoluciones definitivas de concesión de subvenciones de la AES 2025 incluyen ayudas en 16 convocatorias, de las que 11 financian recursos humanos y las otras cinco, proyectos de I+D+i en salud. Las convocatorias corresponden a los programas estatales de Recursos Humanos, Investigación y Desarrollo Experimental y Transferencia y Colaboración, tres de los cuatro con los que cuenta el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PEICTI).

La inversión en ayudas para proyectos de investigación es de casi 141 millones, un 15 por ciento más que en 2024, año en el que se destinaron 121,5 millones. Se han concedido un total de 757 ayudas para proyectos y, en la convocatoria con mayor dotación, la de Proyectos de I+D+I en Salud (PI), ha aumentado tanto la financiación (105 millones, 16 más que en 2024) como el número de proyectos (653, por los 580 de 2024).

De todos los proyectos de investigación concedidos, el porcentaje de mujeres beneficiarias es de 53,7 por ciento, frente al 46,3 por ciento de hombres.

Por su parte, la inversión en contratos de personal se sitúa en más de 50 millones de euros, consolidando la tendencia al alza del año pasado y representando un 11 por ciento más que en 2023.

NOVEDADES Y MEJORAS EN LA AES 2025

A lo largo de este año, el ISCIII ha seguido trabajando en la evaluación de proyectos con su adhesión a la Coalición CoARA, consolidando el análisis cualitativo del impacto social de la ciencia en la evaluación de los proyectos financiados con fondos públicos.

También se ha progresado en las modificaciones introducidas con la última reforma de la Ley de la Ciencia, dirigidas a consolidar una financiación creciente y progresiva; simplificar el procedimiento administrativo vinculado a la gestión de la investigación; impulsar la contratación indefinida; mejorar el itinerario posdoctoral; promover nuevos derechos laborales para los jóvenes; favorecen el recambio generacional y la transición de liderazgo; lograr mayor movilidad profesional; fomentar la transferencia de conocimiento, y garantizar la igualdad de género.

La AES 2025 ha fomentado la creación de puestos de trabajo permanentes vinculados a los programas post-doctorales de excelencia, como son los contratos Miguel Servet y Juan Rodés, apoyando el recambio generacional y la transición de liderazgo. Además, se ha avanzado en la incorporación de elementos narrativos en los procesos de evaluación científica, complementando a otros criterios ya existentes, alineándose a las ya citadas recomendaciones de CoARA, de la cual el ISCIII es institución firmante.

Otro de los puntos fuertes de la AES 2025 es el fomento de la internacionalización, a través de ayudas dirigidas a promover la participación de España en líneas europeas. Por ejemplo, se ha impulsado la participación a la primera convocatoria europea de ayudas dirigidas a ensayos clínicos, como iniciativa liderada por España en el marco de ERA4Health, y se han sentado las bases para reafirmar presencia de la comunidad científica española en diferentes partenariados europeos. Finalmente, se ha consolidado un calendario de plazos en las diferentes ayudas que facilita a la comunidad científica la planificación y preparación de las propuestas.

El ISCIII ha recordado que ya se ha aprobado la AES 2026, que partirá con una cantidad de más de 152 millones de euros, con la posibilidad de sumar otros 40 millones para las convocatorias ya incluidas. La AES 2026 se presentará de manera específica a la comunidad científica y sanitaria el próximo mes de enero.