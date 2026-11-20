Imagen del encuentro. - ISCIII

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha destacado su participación en la organización del China-Spain Innovation Day, un encuentro celebrado en Madrid para impulsar la cooperación científica y tecnológica entre España y China.

Así, la directora general del ISCII, Marina Pollán, ha intervenido en la sesión plenaria del evento junto con el secretario de Estado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; el viceministro de Ciencia de China, Zhang Guangjun, responsables de las embajadas de ambos países y personal investigador de instituciones científicas de China y España.

En el marco de este encuentro, el ISCIII ha organizado un Foro Paralelo sobre Salud que ha contado con dos sesiones, destinadas a exponer ejemplos ya existentes de colaboraciones científicas entre China y España, y a debatir posibles escenarios que refuercen este marco de cooperación internacional en investigación biomédica y sanitaria.

Entre los temas que se han tratado destacan neurociencias, terapias avanzadas, envejecimiento y fragilidad, ensayos clínicos, tecnologias digitales, IA, alimentación y nutricion saludables.

El impulso a la cooperación sustentado en este China-Spain Innovation Day se ha complementado con la celebración de una Comisión Mixta España-China de Cooperación Científica y Tecnológica, acto institucional que ha estado presidido por el secretario de Estado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y por el viceministro de Ciencia de China, Zhang Guangjun.

Además, coincidiendo con ambas citas, el ISCIII ha recibido en su Campus de Majadahonda, en Madrid, la visita de una delegación de China encabezada por su viceministro de Ciencia y Tecnología, Zhang Guangjun, a la que ha asistido la vicepresidenta de la Academia de China de Ciencias Médicas, Chen Wu, y representantes de la Embajada de China en España, y en la que se han visitado diferentes instalaciones científicas de nuestro Instituto.

Según informa el ISCIII, este refuerzo de las relaciones bilaterales se produce en el marco del acuerdo firmado en 2024 entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) de España y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China (MOST).

En esta línea, el ISCIII ha llevado este mismo año a cabo un viaje institucional a China, con el objetivo de seguir impulsando la cooperación en salud con las principales instituciones chinas vinculadas con la investigación biomédica y sanitaria.

"España cuenta con un ecosistema de investigación en salud sólido, integrado en el espacio europeo de ciencia e innovación y estrechamente conectado con nuestro Sistema Nacional de Salud. Nuestros hospitales, Institutos de Investigación Sanitaria, universidades y centros científicos ofrecen capacidades y experiencia que pueden aportar un valor muy significativo a la cooperación con China", ha destacado el subdirector de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales del ISCIII, Daniel Ruiz.

Ruiz ha recordado que la cooperación internacional "debe construirse sobre la confianza, la reciprocidad, el reconocimiento del valor que cada parte aporta y una visión a largo plazo". El objetivo desde el ISCIII es contribuir a que el acercamiento entre España y China "se traduzca en conexiones reales entre personal investigador, instituciones y sistemas sanitarios, y en oportunidades de colaboración en las que ambos países puedan aportar, aprender y avanzar conjuntamente".