El ISCIII destaca la creciente colaboración en ensayos clínicos entre Europa y África

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora en la Subdirección General de Programas Internacionales del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Elena Doménech, ha destacado la creciente colaboración en ensayos clínicos entre África y Europa y, más concretamente, entre España y Ruanda, durante un encuentro internacional sobre cooperación entre ambos continentes.

En el acto, celebrado en Bruselas (Bélgica), se ha puesto el foco en el Partenariado Europeo Global Health EDCTP3, una iniciativa enmarcada en Horizonte Europa que tiene a España como país fundador y al ISCIII como uno de sus miembros, con el objetivo de acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas contra enfermedades infecciosas en el África subsahariana.

Además, esta iniciativa financia actividades para el desarrollo de la capacidad de investigación en África, apoyando la carrera de los investigadores y reforzando los sistemas nacionales de investigación sanitaria.

Fundada en 2021, la Alianza de Ensayos Clínicos de Salud Global en Europa y Países en Desarrollo (Global Health EDCTP3) es una de las alianzas de investigación más consolidadas entre África y Europa, basada en sus predecesoras, EDCTP1 y EDCTP2. Cuenta con un presupuesto de 1.840 millones de euros (2021-2031), y actualmente reúne a la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, y a la Asociación EDCTP, que cuenta con 46 países miembros, 15 de Europa y 31 del África subsahariana.

"El desarrollo de innovaciones en salud financiadas desde EDCTP, con diversos casos ya en fase final de desarrollo clínico y registro en el mercado, puede ayudar a prevenir millones de muertes y enfermedades al año, además de generar importantes beneficios sociales y económicos. Un ejemplo es el desarrollo de las primeras vacunas contra la malaria", ha resaltado Doménech sobre la importancia de esta iniciativa y la participación en ella de España y del ISCIII.

En cuanto al papel de España, el país cogerá el testigo de Kigali (Ruanda) en la organización en 2027 del 13º Foro EDCTP Europa-África sobre ensayos clínicos y salud global.

Las redes financiadas por el EDCTP fortalecen los ecosistemas de investigación e innovación entre África y Europa mediante proyectos clínicos colaborativos y el desarrollo de capacidades, promoviendo la equidad en la investigación sanitaria y priorizando a las poblaciones desatendidas, la participación comunitaria, los estándares éticos en la investigación y el acceso asequible a las innovaciones sanitarias.