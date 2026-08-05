Archivo - ISCIII crea un método con larvas de pez cebra para analizar alteraciones del comportamiento asociadas a neurotoxicidad - DAN OLSEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha desarrollado una nueva metodología con larvas de pez cebra para estudiar alteraciones del comportamiento asociadas a la neurotoxicidad, ya que entre sus objetivos se encuentra el de "reducir el uso de animales en investigación".

Este método de investigación, creado por un equipo de su Área de Toxicología Ambiental y cuyos resultados se han publicado en la revista especializada 'Frontiers in Toxicology', pone el foco en la ansiedad y en las respuestas de estrés, dos dimensiones de interés biológico y toxicológico que hasta ahora han tenido una presencia limitada en los enfoques regulatorios clásicos.

Por ello, las autoras principales de este trabajo, Mónica Torres, María Muñoz y Ana Cañas, han explicado que este "abre nuevas vías para identificar alteraciones del sistema nervioso relacionadas con el estrés y la ansiedad", con unos "hallazgos" que "tienen potencial para la evaluación de riesgos químicos y para la investigación farmacológica".

En este sentido, han expuesto que la exposición ambiental a sustancias químicas puede alterar el sistema nervioso desde las primeras fases del desarrollo hasta la edad adulta, por lo que detectar esos efectos a tiempo "sigue siendo un reto". Además, han señalado que muchos ensayos son largos, costosos y todavía dependen en gran medida del uso de animales de experimentación.

"Este desafío impulsa metodologías más rápidas, sensibles y éticas, alineadas con el principio de las 3R (reemplazo, reducción y refinamiento), para reducir el uso de animales y mejorar los procedimientos científicos cuando estos siguen siendo necesarios", han continuado, destacando al respecto que "el uso de larvas en fases tempranas, que no presentan sufrimiento, refuerza este enfoque". Junto a ello, han explicado que este se armoniza con la labor de la Unidad 3R del ISCIII, creada en 2024 para promover métodos alternativos a la experimentación animal.

ESTUDIO CENTRADO EN LA TIGMOTAXIS

En esta línea, y con la participación también del miembro de la Unidad Funcional de Investigación en Enfermedades Crónicas (UFIEC) del ISCIII, Antonio De la Vieja, se ha desarrollado la citada metodología en este estudio, que se centra en la tigmotaxis, un comportamiento natural por el que los organismos vivos, incluido el ser humano, tienden a permanecer cerca de paredes o bordes, como forma de buscar referencia y protección en un espacio.

Así, en larvas de pez cebra, este patrón puede servir como señal de cambios en circuitos neuronales relacionados con la ansiedad, el procesamiento sensorial y la conducta. Además, las investigadoras consideran que "el potencial de estos hallazgos no se limita a mejorar el cribado temprano de compuestos con posible efecto neurotóxico, sino que también podría ayudar a identificar, en una fase preliminar, sustancias con potencial ansiolítico que posteriormente deberían evaluarse en modelos mamíferos y, en su caso, en ensayos clínicos".

De este modo, han asegurado que este nuevo modelo de estudio "permite detectar alteraciones conductuales de forma clara". En este sentido, han informado de que "sustancias de referencia como la cafeína incrementaron la preferencia por los bordes, mientras que el diazepam, un conocido fármaco ansiolítico, la redujo".

Por su parte, "otros compuestos neuroactivos, como el pesticida clorpirifos, la nicotina, el corticoide sintético dexametasona y el disruptor tiroideo etilentiourea, provocaron respuestas diferenciadas", han proseguido, al tiempo que han destacado que "sustancias empleadas como referencia negativa apenas mostraron cambios". "En conjunto, el estudio confirma que el ensayo es capaz de distinguir entre perfiles de neuroactividad distintos y de captar señales conductuales relevantes", han subrayado.

No obstante, esta línea de trabajo también ha dado lugar a 'DanioFlow', herramienta publicada en abierto para facilitar el análisis de datos obtenidos con este tipo de estudios conductuales. "Disponer de herramientas que ayuden a ahorrar tiempo, armonizar criterios de análisis y mejorar la comparabilidad y la reproducibilidad entre laboratorios puede ser clave para consolidar estos ensayos", han finalizado.