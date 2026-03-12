ISCIII constata la presencia en aire de Madrid de un hongo resistente a antifúngicos que no comporta riesgo a la salud - ISCIII

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha llevado a cabo un estudio que ha constatado la presencia en el medio ambiente de la Comunidad de Madrid de un hongo resistente al tratamiento con antifúngicos, el cual no comporta riesgo a corto plazo para la salud de la población.

Este trabajo, que ha sido realizado por miembros de los centros nacionales de Microbiología (CNM) y de Sanidad Ambiental (CNSA), ambos pertenecientes al citado organismo, ha analizado la existencia en el aire madrileño del hongo patógeno aspergillus fumigatus. Para ello, se ha contado con la participación del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC).

Publicada en la revista especializada 'Frontiers in Microbiology', esta investigación revela que una proporción relevante de los aislamientos ambientales de aspergillus fumigatus presenta resistencia a los antifúngicos azólicos, fármacos clave en el tratamiento de las infecciones causadas por este hongo.

Además, los autores de este estudio han señalado que los resultados del mismo ponen de manifiesto un incremento progresivo de la resistencia antifúngica en el entorno, alineado con tendencias observadas en otros países europeos y relacionado con el uso de fungicidas azólicos en la agricultura para proteger los cultivos.

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA INFRADIAGNOSTICADO

Todo en un contexto en el que las infecciones fúngicas constituyen un problema de salud pública infradiagnosticado, con un impacto creciente, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. La resistencia a antifúngicos, que dificulta el tratamiento de estas infecciones, representa uno de los principales retos actuales en su manejo clínico.

Entre los autores de este trabajo figuran los miembros del CNM, Ana Alastruey y Juan Carlos Soto-Debrán, que son la última y el primer firmante, respectivamente; los también representantes de este centro, Laura Alcazar-Fuoli, Laura Alguacil-Cuéllar, Anastasiia A. Hrynzovska y Emilia Mellado; y los expertos del CNSA, Francisco Javier Sánchez-Íñigo, Saul García y Alejandro B. Calvo-López.

Estos han destacado la importancia de establecer sistemas de vigilancia estandarizados que permitan monitorizar la evolución de esta resistencia y comprender mejor su posible impacto en la salud humana, para impulsar, así, una prevención más eficaz y facilitar la toma de decisiones informadas en salud pública.