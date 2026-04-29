IR Sant Pau (Barcelona) asocia desequilibrios en el embarazo a problemas de memoria a medio plazo

Equipo médico del IR Sant Pau (Barcelona) autores del estudio asocia desequilibrios en el embarazo a problemas de memoria a medio plazo - IR SANT PAU

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona (IR Sant Pau), publicado en 'American Journal of Obstetrics and Gynecology', muestra que el desequilibrio vascular asociado a la insuficiencia placentaria que se produce en algunos embarazos se vincula a un mayor riesgo de problemas de memoria ocurridos entre 3 y 6 años después del embarazo.

En los últimos años, diversos estudios han relacionado la preeclampsia (una complicación grave del embarazo caracterizada por presión arterial alta y signos de daño orgánico) con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, incluyendo alteraciones de memoria e incluso cambios estructurales cerebrales, décadas después del embarazo, informa el IR Sant Pau en un comunicado este miércoles.

Sin embargo, la evidencia disponible se ha centrado principalmente en el muy corto plazo (donde influyen factores como la falta de sueño y el estrés posparto) y en el largo plazo, con intervalos de hasta 30 o 40 años, lo que dificulta establecer una relación directa pero, tras este estudio, se analiza de forma específica el impacto a medio plazo tras el embarazo.

266 MUJERES EVALUADAS

El trabajo incluyó a 266 mujeres evaluadas tras el embarazo, en las que se había medido el estado angiogénico (proceso de formación de los nuevos vasos sanguíneos) durante la gestación y cuyos resultados mostraron que las mujeres con desequilibrio presentaban una mayor frecuencia de alteraciones de memoria (30% frente a un 16,2%).

En el caso de la preeclampsia, las mujeres que la habían presentado mostraban inicialmente más problemas de memoria, pero esta diferencia dejaba de ser "significativa" al considerar estos mismos factores y, en cambio, el desequilibrio angiogénico sí se mantenía asociado a estas dificultades, lo que apunta a que el factor clave no es la preeclampsia en sí, sino la alteración vascular que la acompaña.

"Este estudio define un posible mecanismo fisiopatológico, pero necesitamos confirmarlo con pruebas objetivas de memoria y técnicas de neuroimagen", ha señalado el investigador del grupo de Medicina Perinatal y de la Mujer del IR Sant Pau y uno de los autores del estudio, el doctor Pablo García-Manau.