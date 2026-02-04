Investigan un tratamiento que podría liberar a pacientes trasplantados de riñón de tomar pastillas cada día

Archivo - Riñones, riñon - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SAKRAMIR - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Actualmente, los pacientes que se han sometido a un trasplante de riñón deben tomar un cóctel de pastillas a diario durante el resto de su vida. Estos inmunosupresores estándar impiden que el sistema inmunitario ataque al nuevo órgano, pero con el tiempo pueden dañar la función renal y perder eficacia.

Los inmunosupresores estándar también se asocian con diabetes, hipertensión y colesterol alto, y causan efectos secundarios que llevan a la mayoría de los pacientes trasplantados a omitir dosis.

Un nuevo estudio ofrece la esperanza de que los pacientes con trasplante de riñón puedan algún día recibir un tratamiento mensual en lugar de múltiples pastillas diarias, según expertos de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos).

El nuevo tratamiento también podría reducir los efectos secundarios y prolongar la vida del órgano donado. Los resultados se publican en 'American Journal of Transplantation'.

Flavio Vincenti, primer autor del estudio y profesor de medicina y cirugía en la División de Nefrología de la Universidad de California en San Francisco, recuerda que otros efectos secundarios incluyen fatiga, debilidad muscular, disfunción sexual, caída del cabello e insomnio.

En el estudio piloto de fase 2,23 pacientes recibieron infusiones de belatacept y dazodalibep, proteínas que interrumpen el ataque del sistema inmunológico al nuevo órgano, pero no afectan a las células no inmunes como lo hace el tratamiento estándar.

La función renal mejoró en todos los pacientes que completaron el estudio y fue similar en quienes experimentaron rechazo del órgano. Ningún paciente experimentó rechazo debido a los anticuerpos producidos por el sistema inmunitario, una de las principales causas del fracaso del trasplante. "Esperamos ver un mejor cumplimiento de la medicación con el nuevo régimen, ya que no implica tomar múltiples medicamentos todos los días", apunta Vincenti.

Los pacientes del estudio recibieron inmunosupresores estándar al principio, pero estos se interrumpieron el día 28 en favor de las infusiones durante el resto del estudio de 48 semanas.

Dos de los tres primeros pacientes experimentaron rechazo del órgano, que se trató eficazmente y se revirtió. Se revisaron la frecuencia y la dosis de los fármacos en respuesta a la respuesta de los pacientes restantes, 13 de los cuales completaron el estudio. Siete pacientes se retiraron debido a rechazo renal agudo, efectos secundarios o por razones no especificadas.

La siguiente fase del estudio determinará si estos primeros hallazgos se replicarán en un grupo más amplio de pacientes, detallan los investigadores. "Esperamos que la mayoría de los pacientes puedan evitarse los efectos tóxicos de los inmunosupresores, que estarían reservados para aquellos con ciertos factores de alto riesgo".