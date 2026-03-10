Investigan las propiedades del lactosuero para tratar la degeneración macular asociada a la edad

El director de investigación básica y traslacional del Instituto Fernández-Vega, Andrés Fernández-Vega; la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando; y el director general del Grupo Central Lechera Asturiana, José Armando Tellado. - EUROPA PRESS

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Fundación de Investigación Oftalmológica analizarán las propiedades del lactosuero, un subproducto de la industria láctea, para estudiar un tratamiento que ralentice la progresión de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE seca).

El proyecto ha sido presentado en rueda de prensa por el director de investigación básica y traslacional del Instituto Fernández-Vega, Andrés Fernández-Vega; la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando; y el director general del Grupo Central Lechera Asturiana, José Armando Tellado.

Esta línea de investigación, que se abrirá en 2026, evaluará el potencial de determinados componentes bioactivos presentes en el lactosuero para modular procesos celulares asociados al daño ocular vinculado a la edad. Se unirá a una investigación que ya desarrolla la Fundación de Investigación Oftalmológica sobre el efecto protector del zinc en los procesos de degeneración de células en la retina.

Según ha explicado Andrés Fernández-Vega, en los últimos años el equipo investigador ha desarrollado un modelo celular de epitelio retiniano --una capa de células entre la retina y la coroides-- que reproduce de forma progresiva algunos cambios característicos de la DMAE, como la inflamación crónica, el estrés oxidativo y alteraciones del metabolismo lipídico que se observan en los pacientes con esta dolencia.

EL PAPEL DEL LACTOSUERO

Fernández-Vega ha explicado que se han identificado compuestos bioactivos presentes en el lactosuero que podrían contribuir a reducir la inflamación, el estrés oxidativo y la degeneración de células de la retina.

El lactosuero es uno de los principales subproductos de la industria láctea, considerado residuo. Este proyecto plantea su posible aprovechamiento como fuente de ingredientes con potencial interés funcional.

El director general del Grupo Central Lechera Asturiana, por su parte, ha explicado que esta alianza permite abordar con el "máximo rigor científico" una línea de investigación para analizar el potencial de los componentes naturales de la leche en la prevención de patologías asociadas el envejecimiento, como la DMAE.

"Iniciativas como esta refuerzan nuestra misión de promover una alimentación respaldada por la evidencia científica y de impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas", ha señalado Tellado.

Finalmente la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando, ha destacado la importancia que tiene para la entidad apoyar la investigación que se realiza en Asturias. En este caso, teniendo en cuenta que Asturias tiene con una población envejecida, participar en investigaciones que permiten mejorar la calidad de vida de los más mayores es, para la Fundación, un "buen ejemplo" de la prioridad que da la entidad a la inversión en ciencia que tiene impacto en la salud.

Pando ha indicado que la Fundación Caja Rural de Asturias lleva trabajando con la Fundación de Investigación Oftalmológica desde 2010. El proyecto presentado ahora, hace una "especial ilusión" a la entidad por centrarse en una población concreta y dar además salida a un subproducto de la industria láctea, prioritaria en la región.

La degeneración macular asociada a la edad es la primera causa de ceguera en personas mayores de 65 años. En España afecta al 1,5% de la población total y su impacto crece a medida que envejece la población.