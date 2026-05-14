Investigan un metabolito que evita el agotamiento de las células T y refuerza la inmunoterapia contra el cáncer

Archivo - El método estudiado por los expertos solo requiere una extracción de sangre. El análisis de la muestra se realiza con equipamiento presente en muchos laboratorios hospitalarios. - / ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un metabolito llamado citraconato puede prevenir el agotamiento de las células T y potenciar la inmunidad antitumoral en el microambiente tumoral (TME), según una nueva investigación del Hospital Municipal de Suzhou (China) realizada con ratones y muestras de pacientes humanos.

El estudio, publicado en 'Science Immunology' identificó objetivos clave de las vías de señalización mediadas por citraconato y demostró que sus niveles de expresión estaban vinculados a mejores resultados del tratamiento en pacientes con cáncer. "Estos hallazgos revelan un punto de control metabólico que regula la aptitud de las células T y ofrecen un enfoque potencialmente viable clínicamente para potenciar la inmunidad antitumoral de las células T CD8 y la eficacia del bloqueo de puntos de control inmunitarios", escriben los autores.

El itaconato, un metabolito del ciclo de Krebs, posee propiedades inmunomoduladoras y puede suprimir la función y proliferación de las células T CD8. Por el contrario, el citraconato, un isómero estructural del itaconato, tiene propiedades distintas y puede activar vías que regulan la diferenciación de las células T con características de células madre. Sin embargo, su impacto en la inmunidad antitumoral no se comprende bien.

En este estudio, los investigadores descubrieron que el citraconato se encontraba disminuido en las células T CD8 agotadas o hipóxicas de ratones y tejidos tumorales. El tratamiento 'in vitro' con citraconato aumentó la activación, promovió propiedades similares a las de las células madre y redujo el agotamiento en células T CD8 cultivadas a partir de muestras de tumores humanos. Experimentos posteriores revelaron que el citraconato podía aumentar los niveles intracelulares de monofosfato de adenosina cíclico, lo que activó la señalización a través de la vía de la proteína quinasa A-CREB.

Esto, a su vez, inhibió la expresión de ALOX5, una enzima involucrada en la degradación de ácidos grasos, que los investigadores determinaron como un factor clave del agotamiento de las células T. Por lo tanto, el citraconato mitigó el agotamiento al prevenir la acumulación de subproductos dañinos de ácidos grasos y proteger contra un tipo de muerte celular conocida como ferroptosis.

Los autores también demostraron que la administración intratumoral localizada de citraconato podía potenciar la función citotóxica de las células T en modelos murinos de cáncer. Los análisis de datos de secuenciación de ARN de células individuales de pacientes humanos mostraron que niveles más bajos de expresión de ALOX5 se asociaron con un menor agotamiento de las células T y mejores tasas de respuesta a las inmunoterapias contra el cáncer.