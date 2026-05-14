Investigan un enfoque con sangre de cordón umbilical que permite trasplantes sin donante totalmente compatible

Archivo - La Comunitat Valenciana cuenta con 39.769 donantes de médula y 5.000 unidades de cordón umbilical - GVA - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El trasplante de sangre del cordón umbilical puede ayudar a pacientes con cánceres de la sangre u otras enfermedades sanguíneas que necesitan un trasplante de células madre pero que no cuentan con un donante compatible, especialmente pacientes de origen multiétnico. Esto se debe a que las células madre de la sangre del cordón umbilical no requieren una compatibilidad tan estricta para ser seguras y efectivas.

No obstante, la cantidad de células en una sola unidad de sangre del cordón umbilical donada suele ser demasiado pequeña para tratar a un paciente.

Una nueva forma de utilizar la sangre del cordón umbilical para tratar enfermedades sanguíneas podría hacer que el tratamiento sea más accesible para los pacientes que necesitan un trasplante de células madre, según un trabajo del Centro Oncológico Fred Hutch (Estados Unidos). La revista 'Journal of Clinical Oncology' publica los resultados.

Un ensayo clínico de fase 2 en pacientes sometidos a un trasplante de sangre del cordón umbilical más un producto de células madre derivado de unidades de sangre del cordón umbilical agrupadas demostró que 27 de 28 pacientes (96%) con leucemias y síndrome mielodisplásico sobrevivieron al menos un año y ninguno de los pacientes experimentó enfermedad de injerto contra huésped aguda o crónica grave, que son complicaciones comunes del trasplante de células madre.

"Esta es la primera vez que pacientes trasplantados reciben células de lo que equivale a nueve seres humanos diferentes", comenta el investigador principal del estudio, Filippo Milano, quien es el primer autor del estudio y dirige el Programa de Sangre del Cordón Umbilical en el Centro Oncológico Fred Hutch.

Milano añade que muchos de los pacientes se acercan a los dos años posteriores al trasplante y siguen obteniendo resultados muy positivos. "Agradezco la audacia y el coraje de nuestros pacientes y del equipo de atención clínica para impulsar el campo de los trasplantes con este nuevo enfoque", comenta Milano, quien ocupa la Cátedra de Investigación de Sangre del Cordón Umbilical en Fred Hutch.

En el ensayo clínico, Milano adoptó un enfoque de dos unidades, tratando a los pacientes con una unidad de sangre del cordón umbilical junto con una segunda unidad de un producto de células madre desarrollado por la autora principal del estudio, Colleen Delaney, ex médica e investigadora de Fred Hutch que inició el Programa de Investigación y Trasplante de Sangre del Cordón Umbilical de Fred Hutch en 2006 y que ahora trabaja en el Hospital Infantil de Seattle.

El producto, llamado dilanubicel, combina células madre sanguíneas aisladas de seis a ocho unidades diferentes de sangre del cordón umbilical. Luego, en el laboratorio, las células madre se cultivan y se dejan crecer y multiplicar antes de ser infundidas al paciente.

El estudio demostró que, si bien estas células madre combinadas no se injertan a largo plazo, proporcionaron un apoyo inmunológico inicial esencial. Una semana después del trasplante, la sangre de los pacientes mostró de forma consistente una recuperación impulsada por el producto donado combinado. Al finalizar el seguimiento, todos los pacientes, excepto uno, estaban vivos y en remisión. Un paciente falleció por causas distintas a la recaída. Otro paciente recayó 324 días después del trasplante y recibió otro tratamiento; actualmente se encuentra en remisión desde hace al menos un año.

"Las células del producto de células madre de donantes combinados no permanecieron a largo plazo, pero todas ayudaron al donante de sangre del cordón umbilical compatible a establecer un nuevo sistema inmunológico saludable en el paciente", plantea Milano.

El ensayo clínico ya ha finalizado. Milano espera que, con financiación adicional, su equipo pueda seguir tratando a más pacientes. "La sangre del cordón umbilical sigue siendo una opción importante para las personas que necesitan un trasplante de células madre, especialmente aquellas con enfermedades de alto riesgo", finaliza Milano.