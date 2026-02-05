Investigan los cambios en el metabolismo cardiaco antes, durante y tras la reperfusión en un infarto agudo de miocardio

Archivo - Investigadores del Incliva - INCLIVA - Archivo

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València, ha desarrollado un estudio para caracterizar cómo cambia el metabolismo cardiaco, tanto a nivel de genes reguladores como de metabolitos (moléculas implicadas en el metabolismo) circulantes, antes, durante y después de la reperfusión (restauración del flujo sanguíneo a un tejido tras una obstrucción o isquemia) en un infarto agudo de miocardio, y cómo estas respuestas difieren entre regiones del corazón (área infartada, adyacente y remota).

Según ha informado el instituto en un comunicado, el infarto agudo de miocardio continúa siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Se produce por la obstrucción brusca de una arteria coronaria, lo que priva de oxígeno al músculo cardiaco y desencadena una cascada de daño celular.

Aunque la reperfusión mediante angioplastia primaria (procedimiento que consiste en la reapertura de la arteria ocluida usando un balón de angioplastia y habitualmente implantando un stent con el fin de reestablecer el flujo sanguíneo) ha reducido "significativamente" la mortalidad, también genera un fenómeno conocido como lesión por isquemia reperfusión, donde el restablecimiento del flujo sanguíneo provoca estrés oxidativo, inflamación y alteraciones profundas del metabolismo energético.

Uno de los retos actuales es comprender cómo el corazón adapta el uso de sustratos energéticos durante la isquemia y en las fases posteriores a la reperfusión, ya que esta reprogramación condiciona la recuperación funcional. En condiciones normales, el corazón utiliza preferentemente ácidos grasos como fuente de energía. Sin embargo, en situaciones de hipoxia (reducción del aporte de oxígeno a los tejidos), como ocurre en la isquemia, el metabolismo se desplaza para favorecer el uso de glucosa, un sustrato más eficiente cuando el oxígeno es limitado.

Aunque se conocían aspectos generales de esta adaptación metabólica, las variaciones temporales y regionales en los principales genes reguladores no estaban completamente caracterizadas. Del mismo modo, los cambios dinámicos en metabolitos clave del seno coronario tampoco habían sido evaluados de forma seriada y simultánea a lo largo del proceso isquemia-reperfusión.

La investigación, cuyos resultados se han publicado en 'International Journal of Molecular Sciences', ha sido liderada por el doctor Vicente Bodí Peris, coordinador del Grupo de Investigación Traslacional en Cardiopatía Isquémica de Incliva, investigador principal del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), del Instituto de Salud Carlos III, facultativo del Departamento de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de València y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universitat de València (UV).

En la investigación han intervenido también los investigadores Elena de Dios Lluch, Nerea Pérez Solé, Tamara Molina García, José Gavara Doñate, Víctor Marcos Garcés, Amparo Ruíz Saurí y César Ríos Navarro, todos ellos del mismo grupo de investigación de Incliva.

MODELO EXPERIMENTAL PORCINO

El objetivo principal del estudio fue describir de manera exhaustiva cómo varían los metabolitos circulantes y la expresión de los genes implicados en el metabolismo glucolipídico a lo largo del tiempo y en distintas regiones del corazón, utilizando un modelo experimental porcino de infarto con reperfusión controlada.

Para ello, la investigación se llevó a cabo en un modelo porcino sometido a oclusión coronaria de la arteria descendente anterior durante 90 minutos, seguida o no de reperfusión. Los animales se asignaron a cinco grupos experimentales (control, sin reperfusión, reperfusión de 1 minuto, 1 semana y 1 mes).

A lo largo del protocolo se obtuvieron muestras seriadas del seno coronario para cuantificar metabolitos clave mediante técnicas enzimáticas. Además, se recogieron muestras de tejido del miocardio infartado, adyacente y remoto, procesadas para analizar la expresión génica mediante RT-qPCR.

Esta metodología permitió caracterizar de forma simultánea y comparativa las respuestas metabólicas globales y regionales, aportando una visión integradora y temporalmente detallada del remodelado metabólico del corazón tras un infarto.

"Comprender cómo cambia el metabolismo del corazón tras un infarto abre la puerta a nuevas terapias dirigidas a mejorar la recuperación funcional. Hay ventanas temporales en las que intervenir podría ser especialmente beneficioso", concluye el doctor Vicente Bodí.