Investigadores vinculan la bacteria fusobacterium con un cáncer colorrectal más agresivo y con más riesgo de recaída

Archivo - El jefe del Grupo de Oncología Molecular del VHIO e investigador principal de este estudio, el Dr. Paolo Nuciforo. - VHIO - Archivo

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Grupo de Oncología Molecular del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) ha relacionado la presencia de la bacteria Fusobacterium con un subtipo de cáncer colorrectal más agresivo y con más riesgo de recaída, según los resultados publicados este lunes en la revista ESMO Open.

Según ha informado el VHIO este lunes en un comunicado, el estudio ha analizado a 740 pacientes con cáncer colorrectal resecable y ha detectado que el 21% presentaba tumores positivos con Fusobacterium, una característica asociada con una menor supervivencia libre de enfermedad y de recurrencia.

Los investigadores recuerdan que más del 30% de los pacientes con cáncer colorrectal en estadios II y III recaen pese a la cirugía y la quimioterapia, por lo que consideran necesario incorporar nuevos biomarcadores que ayuden a identificar qué pacientes tienen peor pronóstico y responderán mejor a los tratamientos.

El jefe del Grupo de Oncología Molecular del VHIO e investigador principal de este estudio, el Dr. Paolo Nuciforo, ha asegurado que los métodos actuales "tienen una capacidad limitada para predecir qué pacientes se beneficiarán de la quimioterapia".

Según el comunicado, también comprobaron que la quimioterapia tras la cirugía solo ha mejorado los resultados en los pacientes que no presentaban la bacteria.

RIESGO DE RECAÍDA

El equipo también ha observado que la persistencia de Fusobacterium en las muestras de heces tras la cirugía se relaciona con un mayor riesgo de recaída y que la bacteria puede detectarse hasta tres años antes de que esta se produzca.

La investigación forma parte del proyecto multicéntrico FUSOMAP, desarrollado durante tres años con la participación de nueve hospitales de siete comunidades autónomas y financiado por la Fundación Mutua Madrileña, el Instituto de Salud Carlos III y Cancer Research UK.