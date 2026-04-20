Investigadores de la ULL y el HUC diseñan un sistema de IA para detectar el glaucoma

Entrega del premio al mejor trabajo en el congreso nacional de glaucoma a investigadores de la ULL y el HUC - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y de la Universidad de La Laguna (ULL), han sido distinguidos con el Premio al Mejor Trabajo presentado en el XX Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma, celebrado recientemente en Toledo.

Este trabajo presenta un innovador sistema de Inteligencia Artificial capaz de analizar imágenes del fondo de ojo y detectar signos de glaucoma con una precisión superior al 91 por ciento.

Su principal aportación es la mejora de información durante el proceso de decisión, permitiendo identificar de manera visual las zonas de la imagen que han sido determinantes en el diagnóstico, recoge una nota de la Consejería.

El estudio galardonado, titulado 'Visión transformer basado en superpíxeles: un nuevo método para mejorar la explicabilidad de la Inteligencia Artificial', fue presentado por Valentín Tinguaro Díaz, del servicio de Oftalmología del HUC, junto con los investigadores Jorge Hernández, Silvia Alayón y José Francisco Sigut, del departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la ULL.

A diferencia de otros modelos de Inteligencia Artificial, habitualmente considerados como "cajas negras", esta herramienta ofrece una interpretación clara y comprensible para los especialistas, respetando la morfología de las estructuras anatómicas, detalla la Consejería.

Esto contribuye a reforzar la confianza en su uso y facilita su incorporación en la práctica clínica.

El glaucoma constituye la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial, por lo que su detección precoz es esencial.

En este sentido, la aplicación de tecnologías basadas en inteligencia artificial se posiciona como un recurso clave para mejorar el diagnóstico temprano y la atención a los pacientes.

Este trabajo se ha realizado en el contexto del proyecto de investigación titulado 'Hacia una estrategia colaborativa para el diagnóstico del glaucoma mediante aprendizaje profundo explicable (PROID2024010027)', de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa FEDER Canarias 2021-2027.