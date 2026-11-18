GRANADA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio en el que participa la Universidad de Granada (UGR) revela cómo unas células inmunitarias del cerebro participan en la regulación del equilibrio energético del organismo, lo que abre nuevas vías para investigar la obesidad y los trastornos metabólicos asociados.

La obesidad y los trastornos metabólicos constituyen uno de los principales retos de salud pública a nivel mundial. Aunque se sabe que el cerebro desempeña un papel fundamental en la regulación del apetito y del consumo energético, muchos de los mecanismos que permiten integrar las señales procedentes del resto del organismo siguen siendo poco conocidos.

Un nuevo estudio del Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud), en el que participa la Universidad de Granada (UGR) a través del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (iMUDS), aporta una pieza clave para comprender mejor esta comunicación entre metabolismo y cerebro.

El trabajo ha identificado un mecanismo cerebral que ayuda a explicar cómo el cerebro actúa en el control del metabolismo y de la ingesta de alimentos; y revela cómo las células de la microglía, que forman parte del sistema inmunitario del cerebro, son capaces de detectar cambios en el estado metabólico del organismo y contribuir a mantener el equilibrio energético.

La investigación se centra en el succinato, una molécula implicada en la producción de energía de las células que también actúa como un indicador del estado metabólico del organismo. Los expertos han analizado cómo esta señal es interpretada por las células inmunitarias del cerebro a través de un receptor denominado SUCNR1 y cómo influye en los circuitos que regulan la ingesta de alimentos y el metabolismo.

Los resultados muestran que esta vía de comunicación participa en la respuesta del cerebro cuando se reanuda la alimentación después de un periodo de ayuno y contribuye a la respuesta a la leptina, una hormona implicada en la regulación de la saciedad y el equilibrio energético.

Esto sugiere que determinadas células del cerebro tienen un papel clave a la hora de transmitir información sobre el estado nutricional del organismo a los circuitos que regulan el apetito y el metabolismo.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el receptor SUCNR1 de la microglía ejerce una doble función: en condiciones normales, contribuye a mantener el equilibrio metabólico del organismo; sin embargo, cuando existe una alimentación rica en grasas, este mismo mecanismo participa en alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad.

Aunque los resultados aún corresponden a investigación básica, proporcionan una base científica sólida para explorar futuras estrategias terapéuticas dirigidas a este mecanismo.