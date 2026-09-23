Investigadores revelan un nuevo método de edición genómica para corregir múltiples mutaciones a la vez

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MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo artículo del Hospital Infantil de Boston (Estados Unidos) publicado en 'Nature' describe un novedoso método de ingeniería genómica llamado ensamblaje de precisión, que permite insertar fragmentos largos de ADN en posiciones objetivo precisas y programables dentro de células vivas. Este enfoque podría permitir el desarrollo de terapias génicas universales aplicables a muchos pacientes.

Cabe contextualizar que la edición genómica tiene un gran potencial, pero aún presenta limitaciones. La mayoría de los métodos actuales se basan en la administración de genes no dirigidos o en la edición de fragmentos cortos de ADN que deben individualizarse para cada paciente.

De esta forma, el ensamblaje de precisión se basa en las técnicas de edición de precisión, una tecnología avanzada que permite inserciones, deleciones e intercambios de bases precisos y pequeños. Dado que muchas enfermedades genéticas implican cientos de mutaciones diferentes, las estrategias actuales de edición genética para una enfermedad pueden requerir múltiples ediciones para lograr cada pequeño cambio necesario. Por otro lado, el ensamblaje de precisión podría corregir el ADN con un único método que podría solucionar prácticamente cualquier mutación en el gen.

UN NUEVO MÉTODO PARA INSERTAR GRANDES FRAGMENTOS DE ADN

El proceso de ensamblaje Prime, que se realiza en un solo paso, inserta nuevos fragmentos de ADN en ubicaciones específicas del genoma. Estos fragmentos actúan como anclajes diseñados para unirse a fragmentos de ADN con extremos coincidentes. Los insertos de ADN, ensamblados con precisión y que pueden constar de uno o más fragmentos del tamaño de un gen, se convierten en modificaciones permanentes de gran tamaño.

"Al utilizar la edición de precisión para escribir un fragmento por cada hebra del genoma, el método controla con exactitud dónde comienza y termina el reemplazo de ADN", explica Daniel Bauer, director del Programa de Terapia Génica del Hospital Infantil de Boston y coautor principal. Dado que el método se basa en la edición de precisión, es mucho menos probable que cause efectos no deseados en comparación con otros métodos de edición genética.

Uno de estos efectos no deseados es el potencial de toxicidad. Los métodos de inserción no dirigidos pueden activar genes incorrectos en un contexto inadecuado, lo que puede provocar resultados cancerígenos, mientras que el enfoque de inserción dirigida de Prime Assembly evita este riesgo. Prime Assembly tampoco depende de roturas de doble cadena de ADN ni de donantes de doble cadena de ADN, ambos tóxicos y que pueden causar estrés celular no deseado. Además, mientras que otros métodos de edición genética se limitan principalmente a células en división, que son escasas en el organismo y más susceptibles a cambios de ADN no deseados, Prime Assembly funciona en células que no se dividen.

ESPERAN QUE ESTA TECNOLOGÍA TENGA UN IMPACTO SIGNIFICATIVO

Partiendo de este importante logro, el equipo se propone ahora investigar más a fondo los mecanismos moleculares que les permitan diseñar sistemas aún más eficientes y precisos. A medida que perfeccionan su método, esperan que esta tecnología tenga un impacto significativo en la práctica clínica. Gracias a su capacidad para corregir múltiples mutaciones simultáneamente, esta tecnología podría conducir a soluciones generales para el tratamiento de trastornos genéticos.

"Estamos trabajando para mejorar la administración de los componentes principales del ensamblaje a células humanas relevantes para enfermedades in vivo, como las células madre hematopoyéticas para terapias de trastornos sanguíneos", remarca Bauer.

"También estamos explorando varias aplicaciones del ensamblaje principal para administrar cargas genéticas como terapias independientes de mutaciones para restaurar el control genético en enfermedades humanas hereditarias devastadoras con necesidades clínicas no cubiertas", concluye.