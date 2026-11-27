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MADRID 26 (EUROPA PRESS)

Un seguimiento de cinco años, en lugar de los diez habituales, podría ser suficiente para algunos pacientes sometidos a cirugía para extirpar tumores neuroendocrinos pancreáticos, según un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Ciencias de la Salud Cedars-Sinai (Estados Unidos).

Tal y como se recoge en 'JAMA Oncology', el equipo evaluó el riesgo de recurrencia tumoral tardía de los pacientes, más allá de los cinco años, mediante un nuevo sistema de puntuación.

“Las guías clínicas actuales recomiendan un seguimiento exhaustivo de 10 años tras la cirugía de tumores neuroendocrinos pancreáticos”, aporta la doctora Cristina R. Ferrone, jefa del Departamento de Cirugía de Cedars-Sinai y autora principal del estudio. “Nuestros datos indican que cinco años podrían ser suficientes para los pacientes que, según nuestro algoritmo, permanecen libres de cáncer tras ese periodo y presentan un bajo riesgo de recurrencia”.

Los tumores neuroendocrinos pancreáticos se desarrollan en las células que producen y liberan hormonas, y representan menos del 2% de los cánceres de páncreas, según la Sociedad Americana del Cáncer. Generalmente tienen un mejor pronóstico que el adenocarcinoma pancreático, el tipo más común de tumor pancreático.

Así, el equipo liderado por Cedars-Sinai desarrolló el sistema de puntuación utilizado para clasificar a los pacientes en función de cuatro factores que predicen el riesgo de recurrencia del cáncer neuroendocrino de páncreas: sexo masculino, tamaño del tumor de 3 centímetros o más, grado 2 o superior según la Organización Mundial de la Salud y si las células cancerosas habían entrado microscópicamente en los vasos sanguíneos o linfáticos.

En el estudio, el sistema de puntuación se aplicó a 1.769 pacientes de cinco centros académicos estadounidenses que se sometieron a cirugía por tumores neuroendocrinos pancreáticos. Los investigadores descubrieron que, entre los pacientes que no mostraron evidencia de enfermedad después de cinco años, el 1,2% de aquellos con una puntuación de bajo riesgo experimentaron una recaída del cáncer durante los siguientes cinco años, en comparación con el 11,2% en el grupo de riesgo intermedio y el 22,9% en el grupo de alto riesgo.

“Esta rigurosa investigación ofrece a los médicos una forma sencilla y objetiva de adaptar el seguimiento de la cirugía de tumores neuroendocrinos pancreáticos al riesgo de recurrencia de cada paciente. Este enfoque resulta prometedor para reducir las pruebas y los costos innecesarios, al tiempo que permite a los sistemas de salud concentrar sus recursos en los pacientes con mayor riesgo”, expone el doctor Andrew Hendifar, director interino de Cedars-Sinai Cancer y coautor del estudio.

DOI: 10.1001/jamaoncol.2026.4943