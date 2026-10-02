Investigadores plantean extender por Europa el cribado de la diabetes tipo 1 en tres periodos de edad

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MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Investigación de la Diabetes Helmholtz de Múnich (Alemania) plantean extender por toda Europa el cribado de la diabetes tipo 1 y realizarlo idealmente en tres periodos de edad: de los 2 a los 4 años, de los 6 a los 8 años y de los 10 a los 15 años, según una nueva investigación presentada en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), en Milán (Italia).

La investigación informa sobre programas piloto de cribado de diabetes tipo 1 desarrollados en ocho países diferentes. Entre sus autores se encuentran el doctor Peter Achenbach y la profesora Anette-Gabriele Ziegler, del Instituto de Investigación de la Diabetes Helmholtz de Múnich.

Investigaciones previas de estos autores han establecido la existencia de etapas presintomáticas más tempranas de la diabetes tipo 1 (DT1), las etapas 1 y 2, mientras que lo que anteriormente se conocía como la etapa sintomática ahora se denomina etapa 3.

La detección temprana de la diabetes tipo 1 es importante, según los autores, ya que se están estableciendo estrategias preventivas y modificadoras de la enfermedad. Una de ellas, el teplizumab, ya está disponible y otras se encuentran en desarrollo. La identificación de individuos en las etapas presintomáticas se asocia además con beneficios clínicos, incluido un menor riesgo de cetoacidosis diabética.

El consorcio EDENT1FI es una iniciativa de colaboración europea cuyo objetivo es impulsar el cribado poblacional y armonizar los métodos de detección precoz entre países. Está coordinado conjuntamente por las profesoras Chantal Mathieu, de la KU Leuven (Bélgica), y Anette-Gabriele Ziegler. En nombre de EDENT1FI, y utilizando un protocolo común, las autoras han establecido un programa de cribado de autoanticuerpos de los islotes pancreáticos para evaluar su viabilidad, las tasas de participación, la prevalencia de la diabetes tipo 1 en fase inicial y el rendimiento y la comparabilidad de los ensayos entre los centros participantes.

Participaron centros de 8 países: República Checa (Praga), Dinamarca y Suecia (Copenhague y región de Öresund), Alemania (Múnich, Hannover, Dresde), Italia (Milán), Polonia (Varsovia, Katowice), Portugal (Lisboa, Matosinhos, Beja) y Reino Unido (Birmingham).

El cribado se dirigió a niños y adolescentes de 2 a 10 años en Alemania, y de 2 a 17 años en los demás países (debido a variaciones específicas de cada centro en los protocolos de cribado). El cribado utilizó sangre capilar para la prueba inicial (muestras de sangre seca en el Reino Unido) y muestras de sangre venosa para la confirmación. Se utilizó una prueba para una combinación de 3 autoanticuerpos (GADA, IA-2A, ZnT8A) para el cribado inicial.

Las muestras que dieron positivo se analizaron para 4 autoanticuerpos (GADA, IA-2A, ZnT8A e IAA) en dos laboratorios centrales (Múnich, Milán). Los participantes con al menos dos autoanticuerpos se sometieron a pruebas confirmatorias; tras la confirmación, se diagnosticó diabetes tipo 1 en etapa temprana. Se invitó a las personas con diabetes tipo 1 en etapa temprana a recibir educación y a someterse a una estadificación metabólica (prueba de tolerancia oral a la glucosa y HbA1c).

El estudio examinó a niños con y sin un familiar de primer grado con diabetes tipo 1; la proporción sin dicho familiar es obviamente mucho mayor que la proporción con uno.

MÁS DE 140.000 NIÑOS Y ADOLESCENTES

Un total de 140.568 jóvenes (49,2% mujeres) participaron en el cribado a una edad media de 7,6 años, incluyendo 10.273 (7,3%) con antecedentes familiares de diabetes tipo 1 de primer grado y 127.754 (90,9%) sin ellos, y 2.541 casos no reportados. De estos últimos, 219 (2,13%, o aproximadamente 1 de cada 45) con antecedentes familiares y 408 (0,32%, o 1 de cada 350) sin ellos presentaban diabetes tipo 1 en etapa temprana.

Las frecuencias entre niños sin antecedentes familiares variaron desde 0,22% en Alemania hasta 0,42% en el Reino Unido y 0,47% en Suecia y se asociaron con la edad (lo que significa que la prevalencia de T1D en etapa temprana fue más baja entre los niños en el grupo de edad de 2 a 4 años (0,22%) y aumentó en los grupos de edad de 4 a <8 (0,31%) y de 8 a 13 (0,40%)).

En Italia, donde el cribado tuvo lugar en la ciudad anfitriona de EASD, Milán, se evaluó a 4.507 participantes con una mediana de edad de 6,5 años, incluidos 3.641 (80,8%) sin antecedentes familiares de primer grado de T1D, de los cuales 5 (0,14%) tenían T1D en etapa temprana. No se detectaron casos de T1D en los 167 niños italianos con un familiar de primer grado.

En el Reino Unido, se examinó a un total de 17.409 niños, con una edad media de 8,4 años. Entre ellos, se encontraron 59 casos (0,42%) entre aquellos sin un familiar de primer grado con diabetes tipo 1 y 67 (3,43%) con uno. En Suecia, se examinó a un total de 7926 niños, con una edad media de 9,4 años. Entre ellos, se encontraron 36 casos (0,47%) entre aquellos sin un familiar de primer grado con diabetes tipo 1 y 4 (1,21%) con uno. En Alemania, entre 43.470 niños examinados, con una edad media de 4,3 años, las tasas de casos fueron notablemente más bajas, con 90 (0,22%) en niños sin un familiar de primer grado y 35 (1,36%) con uno.

634 CASOS DE DIABETES TIPO 1 EN FASE TEMPRANA

De los 634 participantes con diabetes tipo 1 en etapa temprana, 386 (61 %) completaron la estadificación metabólica: 300 (78 %) tenían diabetes tipo 1 en etapa 1, 70 (18 %) en etapa 2 y 16 (4,1 %) en etapa 3. Los participantes con diabetes tipo 1 en etapa temprana están incluidos en el Registro Europeo de Diabetes Pre-Tipo 1.

Los autores afirman que este "este estudio demuestra que los principios de cribado desarrollados originalmente en Alemania pueden aplicarse con éxito en regiones con sistemas sanitarios diferentes. La iniciativa EDENT1FI demuestra, además, que el cribado de la diabetes tipo 1 en fase temprana puede implementarse eficazmente en toda Europa".

"Los próximos pasos tienen como objetivo integrar la detección precoz de la diabetes tipo 1 en la población general dentro de la atención médica estándar. Además de Europa, existen otras iniciativas de detección precoz de la diabetes tipo 1 en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y Australia", manifiesta.