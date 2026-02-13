Investigadores de La Paz y Ramón y Cajal desarrollan el primer ensayo de España con un implante de córnea impreso en 3D

Ojo, córnea - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal, a través de sus institutos de investigación (IdiPAZ e IRYCIS, respectivamente), han impulsado el primer ensayo clínico en humanos en España de un implante de córnea impreso en 3D para el tratamiento del 'melting' corneal, una complicación grave que compromete la integridad del globo ocular y la visión.

En concreto, el 'melting' corneal es una situación clínica extrema, con riesgo inmediato de perforación del ojo, que puede aparecer como consecuencia de infecciones oculares graves, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, úlceras corneales avanzadas, quemaduras químicas o complicaciones tras cirugías oculares, en las que el tejido corneal se degrada de forma acelerada y pierde su capacidad de protección.

Hasta ahora, las opciones de tratamiento han sido limitadas y, en muchos casos, dependen de la disponibilidad urgente de tejido donante. En este sentido, este implante de colágeno humano impreso en 3D está diseñado para estabilizar la córnea de forma inmediata, actuando como un andamio biológico que refuerza el tejido dañado y gana tiempo para que el ojo pueda recuperarse, algo que hasta ahora era muy difícil de lograr.

Así, el implante ha sido diseñado para proporcionar soporte estructural estable en córneas con pérdida severa de espesor y alto riesgo de perforación. Gracias a su biocompatibilidad y a su capacidad para integrarse en el tejido corneal dañado sin inducir inflamación, este desarrollo representa una alternativa innovadora para pacientes en los que los tratamientos convencionales han fracasado.

En estudios preclínicos, el implante ha demostrado seguridad y eficacia en modelos animales en diversas enfermedades corneales asociadas a pérdida de visión, han apuntado desde el Gobierno regional.

En fases posteriores del desarrollo clínico, los equipos investigadores prevén ampliar las indicaciones terapéuticas del implante a otras patologías corneales que actualmente pueden derivar en ceguera irreversible.

El proyecto está liderado por María P. De Miguel, directora del Grupo de Ingeniería Celular del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), en estrecha colaboración con Francisco Arnalich, jefe de Sección de Córnea del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Ramón y Cajal e investigador del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS).

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que la aprobación de este ensayo clínico por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) supone "un hito decisivo" para la oftalmología regenerativa. Asimismo, han destacado que consolida el papel de IdiPAZ e IRYCIS, junto a sus hospitales de referencia, "como motores de innovación biomédica y traslación clínica, situando a la Comunidad de Madrid y al Sistema Nacional de Salud a la vanguardia del desarrollo de nuevas terapias oculares avanzadas en España".