Investigadores del IdISBa y Son Espases crean una prueba para medir las defensas en menos de 20 minutos

Investigadores del IdISBa y Son Espases desarrolladores del sistema rápido para medir las defensas. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de científicos del IdISBa y el Hospital Son Espases han desarrollado un dispositivo de papel plegable y tecnología basada en nanopartículas de oro capaz de medir en menos de 20 minutos los niveles de neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco clave en la defensa del organismo frente a las infecciones.

Se trata del Grupo de Innovación en Inmunopatogenia de las Infecciones (GTERi) del IdISBa y del Servicio de Hematología y Hemoterapia de Son Espases y los resultados del estudio se han publicado en la revista científica 'Sensors and Actuators B: Chemical', según ha explicado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

Conocer el nivel de estas células es especialmente importante en personas con el sistema inmunitario debilitado, como pacientes en tratamiento con quimioterapia. Cuando las defensas disminuyen, el riesgo de infecciones graves aumenta, por lo que su detección precoz resulta fundamental para poder actuar con rapidez.

Actualmente, esta información solo puede obtenerse mediante análisis en laboratorios con equipamiento especializado. El nuevo dispositivo ofrece una alternativa más ágil y sencilla, ya que permite estimar los niveles de defensas a partir de una pequeña muestra de sangre, sin necesidad de infraestructura compleja.

Esta herramienta podría ser especialmente útil en servicios de urgencias, hospitales de día oncológicos, centros de atención primaria o en entornos con acceso limitado a laboratorios. Además, facilitaría la identificación temprana de pacientes con riesgo de neutropenia febril, una complicación potencialmente grave que requiere atención médica urgente.

Durante las pruebas, el dispositivo demostró ser capaz de detectar de forma fiable tanto niveles bajos como normales de neutrófilos, sin interferencias de otros componentes de la sangre.

Los investigadores destacan que esta tecnología "abre la puerta al desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico rápido y monitorización inmunológica fuera del laboratorio". El objetivo es avanzar hacia una atención más accesible, con información inmediata disponible allí donde se encuentra el paciente.

Aunque por el momento se trata de un prototipo y serán necesarios nuevos estudios antes de su aplicación clínica, el equipo ya trabaja en una versión mejorada para acercar esta tecnología a la práctica asistencial.