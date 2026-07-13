Investigadores exploran un enfoque de terapia celular inmuno-ingenierizada para la diabetes tipo 1

Archivo - Diabetes, mujer - VGAJIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo enfoque podría ampliar el potencial de la terapia de reemplazo celular para la diabetes tipo 1, al evaluar si las células productoras de insulina alogénicas, modificadas inmunológicamente, pueden sobrevivir y funcionar sin inmunosupresión crónica, según han presentado expertos del Centro Médico Cedars-Sinai (Estados Unidos) en la Reunión Anual de 2026 de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre (ISSCR, por sus siglas en inglés) que se celebra en Montreal, Canadá.

El estudio aborda uno de los desafíos centrales de este campo: superar el rechazo inmunitario, que ha limitado el uso generalizado de las terapias de reemplazo basadas en islotes y células madre para la diabetes tipo 1.

"La diabetes tipo 1 todavía se trata principalmente mediante la administración de insulina, no mediante la reposición de las células productoras de insulina que se han perdido", declara Sonja Schrepfer, del Centro Médico Cedars-Sinai (Estados Unidos) y profesora invitada de la Universidad de Uppsala (Suecia), quien presenta su trabajo en la reunión.

"Nuestro objetivo es desarrollar un método de reemplazo celular que permita la supervivencia y el funcionamiento sin inmunosupresión crónica, con la visión a largo plazo de ofrecer una terapia curativa para las personas con diabetes tipo 1", señala.

Este estudio, el primero en humanos, está diseñado para evaluar si la ingeniería hipoinmune puede permitir que las células alogénicas trasplantadas persistan, permanezcan protegidas del ataque inmunitario y funcionen sin necesidad de inmunosupresión crónica.

"Lo más significativo es que ahora podemos preguntarnos, en un estudio con humanos, si la ingeniería hipoinmune puede permitir que las células alogénicas trasplantadas persistan y funcionen sin inmunosupresión crónica", comenta Schrepfer. "Esa ha sido una cuestión fundamental en este campo".

Más allá de sus posibles implicaciones para la diabetes tipo 1, la investigación podría contribuir al desarrollo más amplio de terapias basadas en células madre alogénicas, al investigar si las células modificadas inmunológicamente pueden evaluarse de forma segura en cuanto a su persistencia, protección inmunológica y función en personas. Si se confirman en estudios futuros, estos hallazgos podrían ayudar a ampliar el acceso a las terapias de reemplazo celular al eliminar una de las principales barreras para su uso generalizado.

"Estos hallazgos podrían respaldar un futuro en el que la terapia de reemplazo celular para la diabetes tipo 1 sea más ampliamente aplicable y ya no requiera inmunosupresión de por vida", explica Schrepfer. "Esto representaría un paso importante hacia una cura funcional al reemplazar las células productoras de insulina que se perdieron, restaurando la producción biológica de insulina y reduciendo la carga diaria del manejo de la enfermedad para los pacientes".

Quedan preguntas importantes, como la durabilidad de la terapia a lo largo del tiempo, cómo interactúan las células hipoinmunes con las respuestas aloinmunes y autoinmunes, y cómo se puede avanzar en este enfoque hacia productos terapéuticos escalables para poblaciones de pacientes más amplias.

"Si logramos proteger de forma fiable las células trasplantadas del rechazo inmunitario, este enfoque podría abrir la puerta a muchos tipos de terapias de reemplazo de células, tejidos y, eventualmente, órganos, que estarían disponibles para los pacientes cuando y donde las necesiten", concluye.