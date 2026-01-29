Investigadores españoles participan en un ensayo clínico "pionero" en Europa sobre alcohol y salud en mayores de 50 años

Cartel informativo para la adhesión de voluntarios al ensayo clínico sobre alcohol y salud en mayores de 50 años. - ULE

LEÓN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) participa en un ensayo clínico con mayores de 50 años "pionero" en Europa que busca aclarar, con la máxima evidencia científica, cuál es la mejor recomendación para las personas que consumen alcohol: la abstinencia total o un consumo muy moderado y controlado.

Se trata de Unati (University of Navarra Alumni Trialist Initiative), un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y liderado por el doctor Miguel Ángel Martínez-González, que cuenta con la participación del grupo de investigación en Interacciones Gen-Ambiente y Salud (Giigas) de la ULE, dirigido por el catedrático Vicente Martín, que coordina la participación de investigadores de Castilla y León y Galicia.

Unati es un ensayo clínico en el que los participantes se asignan a dos grupos de intervención: uno orientado a la abstinencia del consumo de alcohol y otro centrado en la reducción progresiva y controlada del consumo. Ambos grupos cuentan con el apoyo de un equipo multidisciplinar formado por médicos, nutricionistas y profesionales de la psicología, que ofrecen pautas personalizadas apoyadas en herramientas tecnológicas.

El estudio evalúa a través de un seguimiento personalizado el efecto de estas estrategias sobre distintos indicadores de salud, con el objetivo de generar evidencias sólidas que permitan a los profesionales sanitarios ofrecer recomendaciones basadas en datos científicos fiables, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Hasta el momento cerca de 7.000 personas de toda España se han incorporado al proyecto y los primeros análisis, según ha detallado Vicente Martín, muestran resultados "prometedores", con una reducción media del 30 por ciento en el consumo de alcohol entre los participantes, lo que refleja el impacto positivo de un acompañamiento sanitario estructurado y continuado.

Desde la Universidad de León el grupo Giigas ha captado ya a 170 participantes en el ámbito de Castilla y León y el noroeste peninsular, contribuyendo de forma activa a un proyecto que aspira a alcanzar los 10.000 voluntarios en todo el país.

BÚSQUEDA DE VOLUNTARIOS

En este contexto, la ULE invita a la comunidad universitaria a participar en este estudio, dirigido a hombres de entre 50 y 70 años y mujeres de entre 55 y 75 años que no sean abstemios y presenten un consumo de entre 3 y 40 bebidas alcohólicas semanales. Las personas voluntarias se integrarán en un programa de atención sanitaria personalizada de alto nivel y contribuirán al avance del conocimiento científico en un ámbito "clave" para la salud pública.

La Universidad de León pretende reforzar con su participación en el proyecto Unati su compromiso con la investigación biomédica de impacto social, contribuyendo a generar conocimiento científico de alto nivel que permita mejorar las recomendaciones en salud pública y promover estilos de vida más saludables basados en evidencias sólidas.

Los interesados en participar como voluntarios pueden acceder a través de este enlace https://medpreventiva.es/4nYpsd y marcar la Universidad de León como centro de referencia o bien ponerse en contacto a través del email vmars@unileon.es para recibir más información.