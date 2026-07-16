Investigadores españoles estudian la epilepsia asociada a autoinmunidad

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar de investigadores de Málaga, Almería y Barcelona ha puesto en marcha un proyecto destinado a abordar uno de los retos más complejos de la neurología actual: la epilepsia asociada a autoinmunidad.

Se trata de una forma de epilepsia en la que el propio sistema inmunitario genera anticuerpos dirigidos contra estructuras del sistema nervioso, lo que puede alterar su funcionamiento y favorecer la aparición de crisis epilépticas, según han explicado desde la organización en un comunicado.

La epilepsia afecta a 50 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, y a unas 500.000 en España. Aunque muchos pacientes pueden vivir sin crisis con un diagnóstico y tratamiento adecuados, los casos de origen desconocido o resistentes a los fármacos continúan siendo un importante desafío clínico.

En un porcentaje significativo de estos pacientes, la causa podría estar relacionada con mecanismos autoinmunes. El proyecto se centra en pacientes con autoanticuerpos frente a GAD65, una enzima esencial para la producción de GABA, el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro.

La presencia de estos anticuerpos puede asociarse a epilepsia, pero también a otras patologías neurológicas, como la ataxia cerebelosa o el síndrome de la persona rígida. Comprender por qué un mismo origen inmunológico puede dar lugar a manifestaciones clínicas tan distintas constituye el objetivo central de esta investigación.

El estudio está liderado por el codirector del grupo de investigación Neuroinmunología y Neuroinflamación del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand) y responsable de la línea traslacional asociada a esta iniciativa, Guillermo Estivill; junto al neurólogo del mismo equipo y especialista en epilepsia, Pablo Cabezudo.

Ambos desarrollan su actividad en el Instituto y en el Hospital Regional Universitario de Málaga, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, en el marco de la Unidad de Neurociencias, dirigida por Pedro Serrano.

Junto a Málaga, participan en el proyecto las Unidades de Epilepsia del Hospital Universitario Bellvitge de Barcelona y del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, también dependiente del SAS, dirigidas por Mercè Falip y Pablo Quiroga, respectivamente.

El estudio ya ha comenzado el reclutamiento de pacientes en los centros participantes. La investigación contempla la recogida de muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo para analizar moléculas inflamatorias y biomarcadores de daño neuronal, así como la aplicación de técnicas de biología molecular de última generación y bioinformática.

Además, el proyecto analizará la respuesta de neuronas derivadas de células pluripotentes inducidas, obtenidas a partir de células de la sangre de los propios pacientes.

En este sentido, Guillermo Estiivl ha subrayado que "se trata de una técnica muy actual que nos permite acercarnos a nivel celular a neuronas del propio paciente, algo que de otra forma sería imposible sin un abordaje invasivo. De esta forma, podremos identificar mecanismos responsables de la enfermedad y, con ello, posibles dianas terapéuticas que permitan mejorar el tratamiento o incluso anticiparse a la progresión clínica".

El proyecto está financiado por el Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, y cuenta con un periodo de ejecución de tres años.

A medio plazo, según señala el doctor Cabezudo, se espera que este trabajo, el primero de estas características a nivel nacional, contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas mediante la generación de nuevas herramientas diagnósticas, la optimización de los tratamientos y la reducción del impacto sanitario y social de estas enfermedades.

La iniciativa cuenta, además, con el apoyo de la Federación Española de Epilepsia, la Asociación Malagueña de Epilepsia y la Sociedad Andaluza de Epilepsia, que colaborarán en actividades de divulgación, formación y contacto con pacientes y familias.

En caso de que los resultados permitan identificar hallazgos con potencial clínico o tecnológico, se activarán los procedimientos de protección y transferencia de conocimiento a través de la Unidad de Transferencia de Tecnología de Ibima Plataforma Bionand, del Sistema Sanitario Público Andaluz y de los centros colaboradores.