Investigadores españoles emplean experimentalmente la edición génica para tratar tumores con demasiados oncogenes

Emplean experimentalmente la edición génica para tratar tumores con demasiados oncogenes - CNIO Y CIEMAT

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de los Centros Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) ha empleado una nueva estrategia experimental que recurre a la edición génica para combatir tumores con demasiados oncogenes en modelos animales.

Por mediación de un estudio publicado en la revista 'Molecular Cancer', los expertos han utilizado la amplificación de los oncogenes como vulnerabilidad para combatir el tumor. La referida ampliación ocurre en una proporción relevante de tumores sólidos y puede hacer que el tumor sea más agresivo y difícil de detectar para las defensas del organismo, y contribuya a la aparición de resistencias a los tratamientos.

La aparición y agresividad del cáncer está relacionada con el comportamiento anómalo de estos oncogenes, cuya alteración más conocida es la mutación, pero no es la única. De hecho, en ocasiones, dentro de una célula aparece un número muy elevado de copias del oncogén -decenas e incluso centenares-.

En este contexto, el mencionado trabajo dirigido por la líder de la Unidad de Citogenética Molecular y Edición Genómica del CNIO, Sandra Rodríguez-Perales, y Raúl Torres, quien es miembro de la Unidad de Terapias Innovadoras del CIEMAT, constituye, para los especialistas, una prueba de concepto para destruir, mediante edición génica, las células tumorales que contienen oncogenes amplificados.

"Utilizamos la herramienta de edición génica CRISPR-Cas9 para hacer un corte en el oncogén amplificado", ha explicado Rodríguez-Perales, quien ha añadido que, "normalmente, cuando una célula detecta un daño en su ADN, lo repara; pero si el gen está amplificado y existe en múltiples copias, el corte se produce en todas ellas y se acumula un nivel elevado de daño genético". "Al no tener capacidad para repararlo por completo, la célula activa la maquinaria de muerte celular", ha afirmado.

A juicio de ambos expertos, el citado es "uno de los grandes cuellos de botella de las terapias de edición génica: lograr que el corte sea selectivo, de modo que ataque a las células tumorales -en este caso, las que tienen el oncogén amplificado- sin dañar a las células sanas".

EN MODELOS CELULARES Y ANIMALES

Ante ello, esta estrategia se ha probado en modelos celulares y animales de neuroblastoma, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer colorrectal, observándose una reducción del crecimiento tumoral, un aumento de la supervivencia de los animales y cambios que pueden indicar una respuesta inmune antitumoral. Todo ello con financiación pública del Plan Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y fondos FEDER, y privada de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

"La edición génica de la amplificación en tumores puede ser una base para desarrollar terapias génicas de precisión para cánceres resistentes", han continuado los autores de este estudio, en el cual se explica que la muerte celular se induciría por el elevado daño en el ADN, mientras que la hipótesis es que este tipo de muerte podría alertar a las células inmunitarias y favorecer que se active una respuesta antitumoral, ya que ya se han detectado reacciones iniciales de ello.

De este modo, los hallazgos obtenidos en esta investigación del CNIO y el CIEMAT establecen la densidad de amplificación, y no el contenido de la secuencia, como una diana terapéutica y exclusiva para tumores, y revelan una plataforma de doble acción: citotóxica e inmunoestimulante.

En este sentido, el estudio recoge que la edición de las amplificaciones tumorales ofrece un modelo para traducir las aberraciones del número de copias en terapias de edición genómica de precisión para cánceres resistentes al tratamiento.

Por otra parte, estos investigadores han anunciado que, además, han empezado a explorar la combinación con terapias ya existentes, siempre en modelos animales. Al combinar la edición génica y uno de los fármacos habituales en quimioterapia para neuroblastoma, han observado que moría un número de células superior a la suma de las provocadas por los dos tratamientos por separado.

"El estudio demuestra una estrategia novedosa basada en CRISPR que convierte la amplificación de oncogenes en una vulnerabilidad, desencadenando la muerte únicamente de las células tumorales, lo que podría abrir una vía hacia terapias de precisión para tumores difíciles de tratar", han sostenido Alejandro Nieto y Marta Martínez-Lage, quienes son los coprimeros autores del mismo.