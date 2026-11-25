Archivo - Investigadores españoles descubren el motivo de que una mutación oncogénica afecte a unos vasos sanguíneos y a otros no - CIBEROBN - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de científicos del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras de Badalona (Barcelona) ha llevado a cabo un estudio por el que ha descubierto el motivo de que una misma mutación oncogénica afecte a algunos vasos sanguíneos mediante el desarrollo de malformaciones y a otros no.

El trabajo, publicado en la revista especializada 'Nature' y dirigido por las miembros de la organización, las doctoras Mariona Graupera y Ana Angulo- Urarte, ha buscado, de esta forma, una ayuda para explicar por qué las malformaciones vasculares asociadas al gen PIK3CA afectan sobre todo a las venas y los capilares, mientras que las arterias apenas se ven afectadas. "La respuesta está en la identidad y la etapa de desarrollo de las células endoteliales, que recubren el interior de los vasos sanguíneos", han indicado.

Según han manifestado las autoras, el gen PIK3CA interviene en la regulación del crecimiento y la proliferación celular, mientras que sus mutaciones, ya presentes en el nacimiento o que aparecen durante el desarrollo, también pueden causar enfermedades raras caracterizadas por un crecimiento excesivo de los tejidos y por malformaciones vasculares, en las que los vasos sanguíneos se desarrollan de forma anómala. "Las alteraciones en PIK3CA también se han relacionado con algunos cánceres de la sangre, como el linfoma de células del manto", han declarado.

Con este contexto, y para averiguar por qué una misma mutación tiene efectos distintos según el tipo de vaso sanguíneo, el equipo ha utilizado modelos experimentales que permiten seguir la evolución de las células endoteliales mutadas durante el desarrollo vascular, a medida que maduran y adquieren sus características específicas. Con ello, han identificado que las células mutadas de las venas y los capilares se multiplican de forma excesiva, mientras que las arteriales maduras son especialmente resistentes a los efectos de la mutación y mantienen su crecimiento e identidad normales.

"Sin embargo, la situación cambia cuando la mutación afecta a células inmaduras que todavía no han adquirido su identidad arterial", han declarado, para añadir que "en estos casos, la mutación impide que se desarrollen normalmente como células arteriales y favorece que adquieran características propias de las células de las venas y los capilares". "Como consecuencia, estas células también pueden multiplicarse de forma excesiva, al igual que las células mutadas de las venas y los capilares", han explicado, tras lo que han señalado que "ambos efectos contribuyen a la formación de malformaciones vasculares".

MECANISMO MOLECULAR

De este modo, las investigadoras han hallado un mecanismo molecular que explica la alteración en la maduración celular, que es una mutación relacionada con PIK3CA en una vía de regulación celular que aumenta los niveles de COUP-TFII, una proteína que favorece la identidad venosa e impide que las células endoteliales inmaduras se desarrollen como células arteriales. Así, la proliferación celular excesiva y los cambios en la identidad de las células son dos efectos distintos, pero complementarios, de una misma mutación.

Así, en los experimentos de laboratorio se ha observado que reducir la proliferación excesiva de las células con mutaciones en PIK3CA no permitía recuperar su identidad arterial. Por el contrario, al interferir con COUP-TFII, estas células podían desarrollar su identidad arterial, pero esto no impedía que las células endoteliales de las venas y los capilares siguieran multiplicándose de forma excesiva.

"Estos resultados demuestran que reducir el crecimiento celular anómalo no necesariamente corrige los cambios en la identidad celular provocados por la mutación", ha concluido Mariona Graupera en relación con el estudio, cuyo resumen es que las consecuencias de una mutación asociada al cáncer no dependen únicamente de la propia mutación, sino también de la identidad y la etapa de desarrollo de la célula en la que se produce