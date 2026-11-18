Archivo - Gato en la cama de su dueño. - ABABSOLUTUM/ ISTOCK - Archivo

CUENCA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Alergología del Hospital Universitario de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha presentado por primera vez en España una nueva inmunoterapia frente a la alergia a los gatos durante la celebración del Simposio Internacional de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), celebrado en Gran Canaria.

El jefe del Servicio de Alergología del HUCU, el doctor Antonio Moreno, ha sido el encargado de presentar en uno de los simposios el resultado de un estudio realizado en el Hospital Universitario de Cuenca que ha permitido desarrollar una vacuna destinada a pacientes con alergia al gato, basada en una innovadora estrategia de inmunoterapia.

La investigación desarrollada en el servicio de Alergología del Hospital Universitario pone de relieve el potencial científico y asistencial del hospital conquense y sitúa a Cuenca y a su Hospital en el mapa de la investigación y la innovación médica en el ámbito de la Alergología.

El estudio fue presentado en este foro científico internacional que reunió a más de 1.100 especialistas en Alergología de todo del mundo y durante el cual se presentan los últimos avances en el tratamiento de las enfermedades alérgicas.

La alergia a los gatos, provocada principalmente por proteínas presentes en su piel, saliva y secreciones, puede desencadenar síntomas como rinitis, conjuntivitis y asma, llegando en algunos casos a limitar considerablemente la calidad de vida de quienes la padecen.

Según ha explicado el doctor Moreno, la inmunoterapia específica constituye una de las herramientas terapéuticas más relevantes en la alergología moderna, ya que busca modificar la respuesta del sistema inmunitario frente al alérgeno responsable de los síntomas, más allá del mero control farmacológico de las manifestaciones alérgicas.

Para el facultativo la presentación internacional de este estudio supone un reconocimiento al trabajo desarrollado desde el Servicio de Alergología del Hospital Universitario de Cuenca y pone en valor la capacidad de los profesionales sanitarios conquenses para desarrollar conocimiento científico y participar activamente en los avances que pueden transformar el tratamiento de las enfermedades alérgicas.

En este sentido, ha destacado que en la actualidad los profesionales que se integran en el equipo de Alergología del Hospital Universitario de Cuenca participan en siete ensayos clínicos multicéntricos que han consolidado a este servicio como referente en investigación clínica para el desarrollo de nuevas terapias y el avance del conocimiento en enfermedades alérgicas.