Investigadores españoles buscan nuevas estrategias frente a la inflamación crónica asociada al envejecimiento

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores españoles de distintos CIBER han puesto en marcha un proyecto que busca nuevas estrategias frente al 'inflammaging', la inflamación crónica asociada al envejecimiento, que tiene como objetivo identificar moléculas derivadas del microbioma con potencial antiinflamatorio que puedan convertirse en posibles dianas terapéuticas.

El proyecto MIMIC (Microbiome-Based Interventions in Inflammaging: Discovery and Preclinical Testing of Antiinflammatory Agents), esta coordinado por Sergio Serrano Villar, investigador del área de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC) en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y Cristina Ruiz Romero, investigadora principal del área de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

El proyecto se centra en el estudio de los llamados MIMIC, moduladores inflamatorios derivados del microbioma, que podrían desempeñar un papel clave en la regulación de la inflamación y en la mejora de la salud en poblaciones envejecidas.

Para ello, los equipos van a caracterizar la composición del microbioma y los perfiles inflamatorios en diferentes poblaciones. Se están reclutando un total de 270 participantes, distribuidos en distintos grupos de edad, desde población infantil hasta personas mayores, tanto sanos como con patologías asociadas a inflamación, como VIH, artritis reumatoide u obesidad.

El reclutamiento, iniciado en enero, se encuentra en torno al 30 por ciento y prevé completarse en junio. Cada participante aporta muestras biológicas, principalmente sangre y heces, junto con información nutricional detallada. A partir del análisis de estos datos, buscan determinar la edad biológica de cada participante y explorar asociaciones con sus patrones nutricionales, lo que permitirá vincular la composición microbiana con la salud inmunitaria y el inflammaging.

"Se trata de entender qué caracteriza a las personas biológicamente más jóvenes y qué papel juega su microbioma", explica Sergio Serrano, coordinador del proyecto.

Después, evaluarán los efectos proinflamatorios y antiinflamatorios de los compuestos derivados del microbioma en células endoteliales para identificar MIMICs con potencial aplicación terapéutica. Esto permitirá establecer un ranking de moléculas según su capacidad para potenciar o mitigar la inflamación, que serán posteriormente validados en modelos preclínicos murinos envejecidos.

En este sentido, el objetivo final de MIMIC es avanzar hacia el desarrollo de nuevas terapias que permitan modular la inflamación asociada al envejecimiento. "Buscamos, en última instancia, una especie de 'píldora' frente al envejecimiento basada en el microbioma", señalan los coordinadores.

En el estudio participan varios grupos de investigación de diversas áreas CIBER: CIBERINFEC, CIBERFES, CIBERDEM y CIBERESP que trabajan en hospitales españoles, entre ellos el Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital Universitario La Paz, Hospital Universitario La Princesa, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital Universitario de A Coruña y el Hospital Sant Joan de Déu, con la implicación de especialistas de distintas áreas como pediatría, endocrinología, enfermedades infecciosas, reumatología y geriatría.