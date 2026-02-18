Investigadores desarrollan una herramienta para anticipar infecciones graves por un hongo hospitalario

Investigadores de la UCV que han desarrollado la herramienta - UCV

VALÈNCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Católica de València (UCV), en colaboración con los hospitales Universitari i Politècnic La Fe y General Universitario de València, han desarrollado una herramienta clínica que permite anticiparse a las infecciones graves causadas por 'Candidozyma auris' (anteriormente conocida como 'Candida auris'), un hongo hospitalario multirresistente considerado "una de las amenazas emergentes más preocupantes para la salud pública, especialmente en las unidades de cuidados intensivos (UCI)".

El trabajo, publicado en la revista científica de alto impacto 'The Lancet Infectious Diseases', ha sido liderado por Víctor García Bustos y Francesc Puchades, junto con Miguel Salavert, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario de València y autor intelectual del estudio. Los tres desarrollan su labor docente en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UCV, desde donde impulsan una "estrecha integración entre actividad académica, investigación y práctica clínica".

El estudio se enmarca en los esfuerzos internacionales por mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones relacionadas con patógenos multirresistentes en el entorno hospitalario, según ha informado la institución académica en un comunicado.

'Candida auris' es un microorganismo con "elevada capacidad de persistencia" en superficies y equipos médicos, resistencia a múltiples antifúngicos y facilidad de transmisión en centros sanitarios. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), este hongo continúa expandiéndose en hospitales europeos, lo que refuerza la necesidad de herramientas clínicas que permitan una respuesta precoz y eficiente.

España fue el primer país de la Europa continental en registrar un brote de 'Candida auris', detectado en 2016 en la Comunitat Valenciana. Desde entonces, distintos equipos clínicos e investigadores --entre ellos el grupo en el que participan los profesores de la UCV-- han impulsado líneas de trabajo centradas en el conocimiento microbiológico, epidemiológico y clínico de este patógeno, así como en el control de la infección.

Aunque este hongo puede colonizar al paciente sin producir síntomas, en determinados casos puede progresar a una infección invasiva, como la candidemia, asociada a una elevada mortalidad. Uno de los principales retos para los profesionales sanitarios es identificar qué pacientes colonizados presentan mayor riesgo de desarrollar la infección y requieren un tratamiento antifúngico precoz, y en cuáles puede evitarse un tratamiento innecesario.

DESARROLLO DEL AURIS SCORE

Con este objetivo, el equipo investigador ha desarrollado el AURIS Score, una herramienta clínica "sencilla y aplicable a pie de cama", que permite estimar el riesgo real de infección invasiva en pacientes colonizados por este hongo.

El estudio se basa en el análisis de una cohorte bicéntrica de 422 pacientes adultos críticos ingresados en las UCI de ambos hospitales durante brotes prolongados ocurridos entre 2017 y 2020. De ellos, 68 pacientes (16 por ciento) desarrollaron una infección invasiva. Estos datos "evidencian la magnitud del problema en pacientes críticos y la necesidad de herramientas predictivas que orienten el tratamiento precoz", señala la institución.

Víctor García Bustos ha destacado que el estudio "se apoya en datos clínicos, microbiológicos y epidemiológicos recogidos de forma rigurosa durante varios años, lo que ha permitido desarrollar una herramienta robusta, sencilla y directamente aplicable a la práctica clínica".

Por su parte, Francesc Puchades ha subrayado que uno de los principales logros del trabajo ha sido la colaboración entre distintos centros del sistema sanitario valenciano para dar respuesta a un patógeno de prioridad crítica.

"La creación de un equipo multidisciplinar, reforzado por las sinergias generadas durante la pandemia de la Covid-19, ha permitido reunir a especialistas de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas, Microbiología, Cuidados Intensivos, Anestesia y Farmacia Hospitalaria, construyendo una de las mayores series publicadas sobre esta infección", ha añadido.

CUATRO FACTORES "CLAVE DE RIESGO"

El análisis identificó cuatro factores principales asociados a un mayor riesgo de infección invasiva por Candida auris: el uso de nutrición parenteral total, la exposición previa a antifúngicos, la colonización del hongo en múltiples localizaciones del organismo y su detección en muestras de orina.

La combinación de estos factores permite que el AURIS Score identifique de forma fiable a los pacientes con bajo riesgo, evitando tratamientos antifúngicos innecesarios y contribuyendo a un uso "más racional" de estos fármacos.

Miguel Salavert ha recalcado al respecto que esta herramienta "facilita la toma de decisiones clínicas más seguras y personalizadas, y ayuda a optimizar los recursos terapéuticos disponibles".