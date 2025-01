Investigadores del CSIC identifican con precisión los focos epilépticos

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación, liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha analizado en registros de pacientes con epilepsia las corrientes eléctricas que se propagan en el interior del cerebro para determinar su lugar de origen y determinar cuáles están relacionadas con la enfermedad y cuáles no.

Los potenciales eléctricos intracraneales, que representan las variaciones de la actividad eléctrica del sistema nervioso, se utilizan como biomarcadores funcionales de las redes neuronales. "Estos se propagan en el interior del cerebro desde sus áreas de origen y se mezclan en los sitios de registro, lo que hace difícil averiguar con precisión, por ejemplo, las zonas con actividad epiléptica, complicando su tratamiento con dispositivos electromagnéticos sin alterar otras zonas y funciones", explica el investigador del CSIC en el Instituto Cajal (IC-CSIC) y autor del estudio, Óscar Herreras.

Durante el desarrollo de esta investigación, publicada en 'The Journal of Neuroscience', se han realizado decenas de registros intracraneales en pacientes epilépticos para delimitar con precisión qué corrientes eléctricas son epilépticas y cuáles no, así como identificar su origen.

"Hemos empleado algoritmos avanzados que nos han permitido determinar el contorno 3D de las zonas normales y las zonas epilépticas y seguir su actividad durante días. Y se ha demostrado que cualquier registro es una mezcla de actividad de entre 3 y 5 poblaciones neuronales diferentes. Una vez separadas, hemos descubierto que hasta un 20% de los electrodos donde se registró un ataque epiléptico se captó, en realidad, la actividad de poblaciones lejanas (falsos positivos)", apunta Ócar Herreras.

Al marcar con mayor precisión los focos epilépticos y evitar falsos positivos estos hallazgos ayudarán a planificar la intervención clínica para romper las redes epilépticas de manera personalizada para cada paciente y disminuir las posibles secuelas.