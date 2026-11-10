Investigadores crean una escala que mide la exposición a pornografía violenta

De izquierda a derecha de la imagen, Carmen Vives, Ariadna Cerdán, Vanesa Pérez y J. Francisco Estévez - UA

ALICANTE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Universidad de Alicante (UA) y el Ciber de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp), han validado la Pornography Violence Exposure Scale (PVES), la primera escala diseñada específicamente para medir la exposición a contenidos pornográficos según su nivel de violencia y su relación con la salud afectiva y sexual.

El artículo, de acceso abierto, acaba de publicarse en la revista 'Frontiers in Psychology', y esta dirigido por la investigadora Belén Sanz Barbero. Su primer autor, J. Francisco Estévez García, profesor del Departamento de Sociología II e investigador del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (Iudesp), se ha encargado del diseño metodológico y del análisis psicométrico de la escala.

Por parte de la UA participan también Vanesa Pérez Martínez y Carmen Vives Cases, del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, y Ariadna Cerdán Torregrosa, del de Sociología II. Completa el equipo Laura Otero García, del ISCIII y el Ciberesp.

El estudio forma parte del proyecto 'Caracterización del uso de la pornografía y su asociación con la salud sexo afectiva y la violencia sexual: evidencias para el consenso sobre intervenciones con jóvenes en España', financiado por el ISCIII (PI22CIII/00036), ha detallado la UA en un comunicado.

Hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre pornografía analizaban la frecuencia de consumo o los patrones problemáticos de uso. Sin embargo, no existían instrumentos validados que permitieran diferenciar "de forma rigurosa" el nivel de violencia según el tipo de contenido consumido.

Según ha subrayado la UA, "la nueva escala cubre esta laguna", ya que permite analizar la exposición a contenidos violentos "como un continuo" y clasifica los contenidos en tres niveles diferenciados según el nivel de violencia contenido.

La validación se realizó con 2.181 jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en España que habían visto pornografía en el último año. La escala mostró "una estructura sólida, buena fiabilidad y un funcionamiento equivalente" en hombres y mujeres y en distintos grupos de edad.

Una mayor exposición a pornografía violenta se asoció con una mayor probabilidad de haber sufrido o ejercido violencia sexual, y la asociación fue más fuerte con haberla ejercido. En cambio, la exposición apenas se relacionó con la excitación sexual, el disfrute de las relaciones o la valoración de la pareja, lo que indica que la escala mide específicamente la exposición a contenidos violentos.

"IMPORTA QUÉ SE VE"

El equipo subraya que "no basta con saber cuánta pornografía se ve", sino que "importa qué se ve", y desde la UA han agregado que "la escala permite medirlo con rigor". Al tratarse de un estudio transversal, los resultados muestran asociaciones, no relaciones de causa y efecto.

La principal aportación del trabajo es, según el ente académico, "una herramienta con la que las próximas investigaciones podrán analizar esa relación con precisión y comparar resultados entre estudios". Así, la escala está pensada para la investigación y para orientar programas de prevención y educación afectivo-sexual, no para diagnosticar ni clasificar a personas concretas.