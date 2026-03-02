Investigadores del CIBER optimizan el modelo GEMA que gestiona la lista de espera de trasplante hepático

Imagen de los investigadores. - CIBER

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del área de Enfermedades Hepáticas y Digestivas del CIBER (CIBEREHD) han desarrollado una nueva versión del modelo GEMA para la asignación de trasplantes hepáticos que elimina un parámetro que complicaba su implementación, mantiene su eficacia y conserva las correcciones recientes de desigualdades de género.

Esta versión no incluye la información sobre la presencia, o no, de ascitis (acumulación de líquido abdominal) y para comprobar la viabilidad de la misma, los investigadores analizaron datos de aproximadamente 15.000 pacientes en lista de espera de trasplante hepático en tres países (España, Australia y Reino Unido). En concreto, participaron varios equipos CIBEREHD en el IMIBIC y la Universidad de Córdoba, en colaboración con la Sociedad Española de Trasplante Hepático (SETH), la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), y equipos del Reino Unido y Australia.

Los resultados muestran que el cambio respecto al modelo original fue mínimo: solo un 18 por ciento de los pacientes modificó su puntuación, y en todos los casos el cambio fue de tan solo un punto. La configuración global de la lista de espera prácticamente no varió.

Además, la capacidad del modelo GEMA para predecir la mortalidad en lista de espera se mantuvo intacta, especialmente en mujeres, y continuó siendo claramente superior a los sistemas actualmente vigentes.

"Esta simplificación permite implementar el modelo GEMA de manera más sencilla en los diferentes sistemas de gestión de listas de espera, optimizando la asignación de órganos donados, reduciendo la mortalidad y garantizando una mayor equidad de género", han señalado Manuel Luis Rodríguez y Antonio Manuel Gómez-Orellana, primeros autores del estudio.

El contexto de esta innovación radica en que, actualmente, la demanda de trasplantes hepáticos sigue superando el número de donantes disponibles, aunque la lista de espera mantiene un permanente descenso a nivel nacional y de todas las unidades de trasplante hepático.

En España, país con la mayor tasa de donación del mundo, alrededor del 1,7 por ciento de los pacientes en lista de espera fallece o es excluido antes de recibir un órgano. En otros países con menor tasa de donación, este porcentaje puede alcanzar el 30 por ciento.

Los sistemas tradicionales de priorización se basan en parámetros clínicos que informan sobre la función de órganos clave, como el hígado o el riñón, como la creatinina sérica, relacionada con la masa muscular, inferior en las mujeres por término medio. Es decir, a igual función renal, las mujeres tienen cifras de creatinina más bajas que los hombres y esto las sitúa más abajo en la lista de espera.

El modelo GEMA, publicado en 2023 en 'The Lancet', ya había demostrado que sustituir la creatinina por un marcador independiente del sexo corrige esta desigualdad, y ahora su versión sin ascitis facilita su adopción práctica a nivel internacional.