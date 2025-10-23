Investigadores afirman que la consolidación de IMPaCT es el motor para desarrollar la medicina de precisión en España - ISCIII

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de responsables de diferentes investigaciones han afirmado que la consolidación de la Infraestructura IMPaCT sirve como motor para el desarrollo de la medicina de precisión en España, durante una jornada acogida por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en la que se han presentado los resultados de Proyectos de Medicina Personalizada (convocatoria PMP del año 2021).

Los responsables de estos proyectos han puesto de manifiesto la importancia de asociar a esta estructura proyectos de investigación capaces de fomentar la implantación de diagnósticos y terapias personalizadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Asimismo, han abogado por poner el foco en áreas como las terapias dirigidas, las nuevas tecnologías diagnósticas, la farmacogenómica y los biomarcadores y algoritmos diagnósticos o el uso de Inteligencia Artificial (IA).

Estos investigadores también han compartido avances impulsados por la medicina de precisión en enfermedades como el cáncer infantil, el ictus, la enfermedad renal crónica, la diabetes tipo 2, las enfermedades raras y diversos trastornos neurológicos.

La jornada se ha centrado igualmente en el impacto de estos proyectos en el SNS, y ha contado con la participación de miembros de la comunidad científica y sanitaria, así como de asociaciones de pacientes.

Otra de las sesiones ha tratado el espacio europeo de investigación, con ejemplos de proyectos que se están desarrollando en el marco de Horizonte Europa.

Estos proyectos PMP se financian como parte de una de las convocatorias de la Acción Estratégica en Salud (AES) del ISCIII. En la convocatoria correspondiente a estos proyectos PMP, el ISCIII invirtió en 2021 un total de 20,5 millones de euros en un total de 17 proyectos.