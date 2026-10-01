La investigadora Helen H. Hobbs, galardonada en la VI edición de 'Abarca Prize'

La investigadora Helen H. Hobbs, galardonada con el 'Abarca Prize'. - ABARCA PRIZE

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La investigadora del Howard Hughes Medical Institute y profesora de Medicina Interna y Genética Molecular en el University of Texas Southwestern Medical Center en Dallas, Texas (Estados Unidos), Helen H. Hobbs ha sido reconocida en la VI Edición del Premio Internacional de Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca, 'Abarca Prize', por sus descubrimientos en el ámbito de la genética, que han impulsado nuevas terapias frente a las enfermedades cardiovasculares y hepáticas.

Según han detallado desde la organización de 'Abarca Prize', que realizará la ceremonia de entrega del premio el 28 de octubre en Madrid, se ha distinguido a Hobbs por sus hallazgos que demuestran que la variación genética natural en humanos puede revelar mecanismos de protección contra enfermedades y nuevos objetivos terapéuticos para la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y hepáticas.

La premiada fue una de las impulsoras del 'Dallas Heart Study', un estudio multiétnico que profundizó en la base genética de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, con el objetivo de dar respuesta a si las variantes genéticas podrían ofrecer protección frente a enfermedades. Para ello, el trabajo incluyó a personas en los extremos de rasgos clínicamente importantes.

Esta estrategia contribuyó a definir la relación entre los niveles de colesterol LDL (LDL-C) y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La investigación de la doctora Hobbs ha demostrado que las variantes genéticas encontradas en individuos aparentemente sanos pueden identificar vías que protegen contra enfermedades y pueden servir como guías para el descubrimiento terapéutico.

En concreto, los hallazgos demostraron que inhibir PCSK9 podía reducir de forma segura el LDL-C y prevenir la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Este trabajo aceleró el desarrollo de terapias dirigidas a PCSK9, comenzando con anticuerpos monoclonales y, más recientemente, un inhibidor oral de PCSK9.

CONTRIBUCIONES EN ENFERMEDAD HEPÁTICA ESTEATÓTICA

Hobbs ha realizado importantes contribuciones a la comprensión de la enfermedad hepática esteatótica, que está asociada tanto con disfunción metabólica como con el consumo excesivo de alcohol. Su grupo identificó variantes genéticas en PNPLA3 y TM6SF2 que confieren susceptibilidad a la esteatosis hepática y a enfermedades hepáticas progresivas, incluyendo cirrosis y cáncer de hígado.

Su laboratorio también ha aportado evidencia acerca de las proteínas implicadas en el transporte de esteroles, la regulación de lípidos plasmáticos y el tráfico lipídico, incluyendo ABCG5/ABCG8, ANGPTL3 y ANGPTL8.

Durante más de dos décadas, Hobbs dirigió el McDermott Center for Human Growth and Development, el Centro de Genética Humana de la UT Southwestern, cargo que dejó en 2024.

Su trayectoria ha sido reconocida con algunos de los principales premios internacionales en investigación biomédica, incluyendo el Breakthrough Prize en Ciencias de la Vida, el Harrington Prize for Innovation in Medicine, el Grand Prix de la Fondation Lefoulon- Delalande Foundation y el Ross Prize in Molecular Medicine, este último compartido con el Dr. Cohen. En 2026 también recibió el Valentin Fuster Award a la Innovación en Ciencia.

El jurado internacional de este galardón ha estado compuesto por miembros designados por la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM). En esta sexta edición de 'Abarca Prize', el jurado ha estado presidido por la profesora Silvia Priori, cardióloga e investigadora en el Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de Pavía, así como en el Hospital ICS Maugeri, y ha contado entre sus miembros con los ganadores de ediciones anteriores del premio.