Investigadora destaca los potenciales beneficios de la harina de algarroba en personas con prediabetes y diabetes

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MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La investigadora del Foro Teófilo Hernando Jara Pérez ha destacado los potenciales beneficios de la harina de algarroba en personas con prediabetes y diabetes, según han demostrado estudios realizados en animales de experimentación y en humanos, aunque ha precisado que los trabajos en humanos son escasos.

"La harina de algarroba es muy rica en fibra y polifenoles y, además, presenta la particularidad de que ambos están unidos entre sí mediante diversos enlaces químicos. Esto genera lo que llamamos 'complejo fibra-polifenol' y resulta muy interesante en salud, especialmente en personas en situación de prediabetes y diabetes", ha explicado durante el Simposio Jóvenes Investigadores, celebrado en la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME).

La algarroba, fruto del algarrobo, está formada por una vaina que recubre las semillas. Esas semillas se emplean en la industria alimentaria para obtener un aditivo, la goma garrofín, con propiedades espesantes, pero la vaina se suele desechar, pese a ser "una fuente extraordinaria de fibra y polifenoles".

"La fibra se relaciona solo con ir mejor al baño, pero la sociedad no sabe que esta parte de los alimentos vegetales que no llegamos a absorber tiene interacciones con nuestra microbiota, y tampoco conoce la relevancia que tiene en cuanto a la reducción del riesgo de diversas enfermedades crónicas", ha detallado.

Respecto a los polifenoles, presentes en todos los alimentos de origen vegetal, ha destacado que tienen múltiples efectos beneficiosos, "como la modulación de la microbiota o la reducción de la inflamación, por lo que poseen efectos beneficiosos frente al riesgo cardiovascular y la diabetes tipo 2".

INVESTIGACIONES

Pérez, quien también es investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha puesto de relieve los estudios ya realizados y en marcha en la actualidad sobre la harina de algarroba.

"En ratas diabéticas, un estudio que dirigieron las doctoras Sonia Ramos y María Ángeles Martín, también del ICTAN, demostró que la suplementación con una mezcla de cacao puro, otro alimento muy beneficioso, y harina de algarroba en su dieta mejoraba su metabolismo de la glucosa, las alteraciones cardíacas y las funciones de la microbiota intestinal", ha precisado.

Asimismo, ha apuntado que un estudio piloto en personas con diabetes tipo 2 que recibían esa misma mezcla desveló, entre otros aspectos, que aumentaba la sensación de saciedad.

Según ha comentado, en la actualidad, participa en el proyecto 'METACAROB', financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que se centra en la harina de algarroba en un contexto de prediabetes.

Jara ha puntualizado que los estudios en humanos son escasos, por lo que aún no es posible indicar una cantidad recomendada de consumo. Aun así, ha comentado que, "desde el punto de vista de la seguridad", la harina de algarroba puede consumirse "sin problemas por una persona con diabetes en el contexto de una alimentación saludable como fuente de fibra y polifenoles".

En este punto, ha aclarado que hay que tener especial cuidado con aquellas recetas de repostería que combinan la harina de algarroba con harinas refinadas y grasas de mala calidad ya que, en este caso, deja de ser una opción saludable.