Un investigador de UIC Barcelona destaca que el estilo de vida "acelera" errores celulares del cáncer

Archivo - El catedrático de bioquímica y biología molecular de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud e investigador del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona, Josep Clotet. - UIC BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de bioquímica y biología molecular e investigador de UIC Barcelona, Josep Clotet, ha afirmado que la herencia genética influye en el desarrollo del cáncer, pero que el estilo de vida "acelera" los errores celulares de la enfermedad, informa el centro este martes en un comunicado.

En el marco de la Semana Europea de Lucha contra el Cáncer, Clotet ha insistido en que, a pesar de que los factores genéticos pueden comportar que una persona sea más susceptible a un determinado tipo de cáncer, el factor ambiental sigue teniendo más peso: "El cáncer se considera una enfermedad genética, pero sobre todo dependiente del ambiente y del estilo de vida y la longevidad".

En esta línea, ha explicado que el organismo genera cada día células alteradas, que si no fueran contenidas por mecanismos de defensa como reparación, la muerte celular programada y el sistema inmunitario, podrían contribuir al desarrollo de tumores.

Según Clotet, "con el fallo de estos mecanismos, vemos que aquello que no debería aparecer hasta los 80 o 90 años aparece a los 50 o 60, por lo que el estilo de vida es uno de los factores que provoca que haya más posibilidades de errores".

También ha defendido que el cáncer no es una única enfermedad, ya que cada tumor necesita "armas" específicas, y explicado que las metástasis, el proceso por el cual una célula pasa de un tejido a otro y que allí vuelva a proliferar, se abordan cada vez más como una enfermedad independiente del cáncer porque es lo que realmente mata.

POLIFOSFATO

El grupo de investigación de Clotet está también intentando determinar el papel del polifosfato en el desarrollo del cáncer, ya que en el caso de las células tumorales, esta molécula se encuentra ubicada en el núcleo, mientras que el resto de células o carecen de esta molécula o podría estar ubicada en otro lugar.

"Hace años que buscamos vulnerabilidades a las células tumorales, algo que tengan ellas y que no tengan las demás", ha afirmado el experto, por lo que, si tras comprobar que el polifosfato se encuentra en el núcleo de las células tumorales, se demuestra que eso no sucede en ningún otro lugar, darían con una "diana perfecta" contra las células con tumores.