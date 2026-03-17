Un investigador de la UEMC, Premio Nacional en Medicina del Deporte por un estudio sobre el cáncer en adolescentes

Archivo - Un investigador de la UEMC, Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte por un estudio sobre ejercicio físico y cáncer en adolescentes - UEMC - Archivo

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El investigador de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid y director del Grupo de Investigación i+HeALTH de la Universidad, Alejandro Santos Lozano, ha obtenido el primer premio en los XXVII Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte Fundación Cajastur que convoca la Universidad de Oviedo, que reconocen la labor realizada por investigadores en el ámbito de la medicina del deporte y la actividad física aplicada a la salud.

Ha sido gracias a su participación en el estudio 'Efectos del ejercicio físico supervisado sobre la función cardíaca y la capacidad funcional en adolescentes con cáncer durante el tratamiento intensivo: ensayo clínico aleatorizado multicéntrico', un trabajo colaborativo de cuatro hospitales, dos universidades y una fundación.

La investigación recuerda que los tratamientos oncológicos que incluyen quimioterapia y radioterapia se asocian con efectos adversos relevantes, secuelas que pueden limitar la autonomía y la calidad de vida, ha informado la UEMC a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Así, los supervivientes de cáncer pediátrico presentan mayor riesgo de desarrollar obesidad, hipertensión, síndrome metabólico y alteraciones cardíacas en la edad adulta.

En estos pacientes los niveles de actividad física durante y tras el tratamiento suelen ser insuficientes, lo que suele derivar en comportamientos sedentarios con potencial impacto negativo sobre la salud cardiovascular a largo plazo.

Este trabajo demuestra que el ejercicio físico supervisado durante el tratamiento oncológico en adolescentes es una intervención segura y factible, de forma que su incorporación temprana puede contribuir a modular la trayectoria cardiovascular y funcional, atenuar el desacondicionamiento físico y favorecer la capacidad funcional y los niveles de actividad física en una etapa especialmente vulnerable del proceso terapéutico.

Estos resultados evidencian el papel del ejercicio físico como herramienta terapéutica en oncología pediátrica.

La investigación, presentada por investigadores de los hospitales 12 de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón, y Niño Jesús, las universidades Europea de Madrid y Europea Miguel de Cervantes, y la Fundación Aladina, se basó en un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico con 104 adolescentes de entre doce y 19 años a los que se sometió a ejercicio multicomponente individualizado aeróbico, de fuerza y respiratorio.

"EXCELENCIA CIENTÍFICA"

La institución universitaria ha explicado que no es la primera vez que el investigador de la Universidad Europea Miguel de Cervantes recibe el máximo reconocimiento en estos galardones, puesto que sus investigaciones ya le hicieron merecedor del primer premio en 2015, 2016, 2018, 2021 y 2023, y en esta edición ha sido la sexta vez que logra este logro.

El vicerrector de Política Científica e Internacionalización de la UEMC, Juan Martín Hernández, ha asegurado que la participación del doctor Alejandro Santos Lozano en el equipo distinguido con el Premio Nacional de Medicina del Deporte es un reconocimiento "plenamente merecido tanto a su excelencia científica como a su calidad humana".

"Alejandro es un investigador brillante y un líder sólido, que ha sabido impulsar y cohesionar el Grupo de Investigación i+Health de nuestra universidad, hoy referente en Castilla y León en investigación en actividad física y salud", ha aseverado.

Para Martín Hernández, este logro refleja también la apuesta estratégica de la UEMC por una investigación con "impacto real" en la salud de las personas y por equipos interdisciplinares, como i+Health, integrados por profesionales de las ciencias del deporte junto a fisioterapeutas o bioquímicos clínicos, entre otros, capaces de abordar los retos de la medicina y la salud desde una "perspectiva verdaderamente transversal".

MEDICINA DEL DEPORTE

Los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte tienen por objeto reconocer públicamente la labor realizada por distintos investigadores e incentivar las iniciativas de investigación de excelencia en el ámbito de la Medicina de la Actividad Física y el Deporte.

Los galardones, patrocinados por la Fundación Cajastur, tienen una dotación global de 18.000 euros que se distribuyen en 10.000 euros y diploma acreditativo para el primer clasificado, 5.000 y diploma para el segundo y 3.000 y diploma para el tercero. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 8 de mayo en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

El grupo de investigación consolidado i+HeALTH de UEMC, constituido en 2017, centra su actividad científica en el estudio del papel de la actividad física y los estilos de vida saludables en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas.

Sus principales líneas de investigación incluyen intervenciones en personas con esclerosis múltiple, cáncer, envejecimiento y enfermedad de Alzheimer, enfermedades metabólicas como el sobrepeso y la obesidad, y enfermedades cardiovasculares.

Algunos de sus proyectos y acciones han consistido en estudiar el efecto del ejercicio en personas con enfermedad arterial periférica o en personas mayores con enfermedad de Alzheimer, desarrollar programas de prehabilitación mediante ejercicio físico en mujeres con cáncer de mama, participar en el proyecto TREVOL orientado a mejorar la atención y calidad de vida de pacientes con linfedema, así como en el desarrollo de herramientas digitales para la promoción de la salud como las aplicaciones SeniorHeALTH y CognitionHeALTH.