El investigador Tomás Sobrino se incorpora a Galzheimer Care para abrir nuevas líneas de trabajo sobre la enfermedad

El investigador Tomás Sobrino - GALZHEIMER CARE

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El investigador y director del Grupo de Neuroenvejecimiento del Laboratorio de Investigación en Neurociencias Clínicas de Santiago (LINC), Tomás Sobrino, se ha incorporado a la asociación Galzheimer Care para reforzar su vertiente científica y abrir nuevas líneas de trabajo en torno al Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

Tal y como ha trasladado la entidad en nota de prensa, la experiencia de Sobrino permitirá desarrollar líneas de trabajo que acerquen todavía más la investigación y el conocimiento científico a las necesidades reales de los pacientes y sus familias.

En este contexto, la asociación ha señalado que quiere aprovechar el Día Mundial del Alzheimer, que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre, para recordar el impacto que esta enfermedad tiene en quienes la padecen y también en quienes cuidan. Una labor que, han insistido, se prolonga durante años y exige información, formación, acompañamiento y herramientas.

Asimismo, Galzheimer Care ha reivindicado la necesidad de contemplar la enfermedad desde una perspectiva "integral", ya que transforma la vida de quien recibe el diagnóstico, pero también la de todo su entorno.

Por ello, la entidad ha afirmado que avanzar en la investigación resulta "imprescindible", pero también lo es acompañar a las familias y proporcionarles conocimiento y herramientas durante todo el proceso.