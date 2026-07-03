Investigador señala en la UNIA que los hechos en entornos naturales tienen "impacto en la medicina y crisis sanitarias"

Foto del investigador líder en enfermedades zoonóticas, responsable de grupo en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp), Jordi Figerola - UNIA

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El investigador líder en enfermedades zoonóticas, responsable de grupo en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp), Jordi Figerola, ha señalado este viernes que los acontecimientos en los entornos naturales poseen "impacto directo en la efectividad en la medicina humana y la aparición de nuevas crisis sanitarias".

En un comunicado, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha informado sobre el encuentro 'Adquisición y diseminación de resistencia a los antibióticos. Del ecosistema natural al microbioma humano: situación y retos actuales' que se ha realizado durante este viernes en los cursos de verano que celebra en la Sede Tecnológica de Málaga.

El científico ha expuesto cómo los patógenos y las resistencias viajan por el planeta de la mano de la biodiversidad animal. "Se está encontrando una presencia elevada de bacterias resistentes a antibióticos en las aves, lo que permite que las dispersen durante sus movimientos", ha advertido Figerola.

Además, el ponente ha detallado la carencia de fronteras geográficas. "Se han hallado estas bacterias incluso en aves que se reproducen en la Antártida; probablemente entran en contacto con ellas al visitar zonas tropicales durante el invierno austral y luego las transportan de vuelta". "Del mismo modo, las aves de nuestro entorno también están expuestas y las desplazan en sus trayectos", ha añadido.

INVIERNOS SUAVES Y MOSQUITOS ACTIVOS MÁS TIEMPO

Más allá de la "dispersión de las superbacterias", el ponente ha puesto el foco en la manera en que los cambios climático y global "han acelerado drásticamente el salto de infecciones de animales a personas en el territorio nacional".

Los nuevos patrones térmicos han reconfigurado el comportamiento de los insectos vectores, "debido a un clima cada vez más suave, por ejemplo, en invierno, las poblaciones de mosquitos están activas durante periodos más largos: empiezan a reproducirse antes en invierno y terminan más tarde en otoño, lo que alarga los periodos de transmisión de enfermedades", ha explicado Figerola.

A este factor estacional se ha sumado la consolidación de especies invasoras en el sur de Europa con "la introducción del mosquito tigre, quien ha permitido que enfermedades que antes no tenían mecanismos de transmisión en Europa, como el 'Dengue' o el 'Chikungunya', ahora sí puedan transmitirse localmente si llega gente infectada de viajes internacionales", ha apuntado el científico.

EL PUNTO CIEGO DE LA SALUD AMBIENTAL

Sobre las principales flaquezas de los sistemas de prevención epidemiológica actuales, el experto del 'Ciberesp' ha apuntado directamente a la fragmentación de la gestión sanitaria.

Para Figerola, el punto más desatendido sigue siendo la desconexión entre disciplinas, un obstáculo que la estrategia internacional 'One Health' busca corregir. "Aunque está mejorando, uno de los puntos más desatendidos es la integración necesaria entre salud ambiental, salud animal y salud humana", ha relatado. "Los problemas que afectan al medio ambiente acaban afectando a los animales y a las personas, por lo que la estrategia más efectiva es abordar todos estos problemas de manera simultánea", ha agregado.

El investigador ha hecho un llamamiento a la inversión pública en ciencia básica como la única vía efectiva para anticiparse a los escenarios futuros del calentamiento global. "Es complicado, pero está claro que nos hace falta más investigación. En muchos casos desconocemos los mecanismos por los cuales se producen estos cambios; sin conocerlos, es muy difícil comprender cómo responderá el sistema a las variaciones del clima y el ambiente provocadas por la actividad humana", ha concluido el ponente del encuentro.