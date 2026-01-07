Un investigador del CNIO prevé más y mejores tratamientos contra la metástasis cerebral en cinco o diez años

Imagen de los investigadores del CNIO. - CNIO

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Grupo de Metástasis Cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Manuel Valiente, ha asegurado que en un plazo de cinco a diez años habrá más y mejores tratamientos para la metástasis cerebral.

Así lo indica Valiente en una revisión que firma en la revista 'Trends in Cancer' como primer autor con investigadores de Europa y Estados Unidos. "Los hallazgos de estos años están reconfigurando las estrategias terapéuticas; hay ensayos clínicos que abordan específicamente la metástasis cerebral. Estos avances están transformando el panorama clínico, ofreciendo esperanza para la prevención y el tratamiento" de esta enfermedad", indica el investigador.

Valiente llegó al CNIO en 2015 con el objetivo de mejorar la vida de las personas con metástasis cerebral. Diez años después, la investigación de su grupo ha dado lugar a dos ensayos clínicos ahora en marcha, a una herramienta para saber qué fármaco funciona mejor en cada paciente y a resultados que impulsan cambios de paradigma. Varios de estos resultados están a punto de ser presentados.

Uno de sus grandes proyectos, 'ALTERbrain', financiado con casi dos millones de euros por el Consejo Europeo de Investigación, ha permitido descubrir que la metástasis a menudo interfiere con la actividad de las neuronas, la 'hackea', y esto puede causar graves problemas cognitivos que empeoran la calidad de vida.

Hasta ahora ni siquiera se buscaba la manera de tratar el efecto de la metástasis sobre la manera de pensar y comportarse, porque se atribuía a la mera presencia física del tumor en el cerebro, el llamado efecto masa. Ahora Valiente es optimista: "Estoy seguro de que dentro de cinco, diez años vamos a encontrar estrategias terapéuticas para reducir y/o prevenir esta disfunción cerebral".

Para el investigador, hay una necesidad clínica no cubierta y urge encontrar terapias específicas para la metástasis cerebral. Hasta un 30 por ciento de los pacientes de cáncer desarrollan metástasis cerebral, sobre todo de tumores de mama, pulmón, piel y colon/recto. Pero no hay un tratamiento específico para estas personas más allá de la cirugía y radioterapia.

Además, se da la paradoja de que, como las mejoras en el tratamiento de los cánceres primarios prolongan la supervivencia, hay más tiempo para que la metástasis cerebral aparezca. Por eso la incidencia de esta enfermedad está aumentando.

"ESTAMOS DEJANDO ESCAPAR OPORTUNIDADES TERAPÉUTICAS"

Los resultados del grupo del CNIO promueven un cambio conceptual: la metástasis cerebral es una enfermedad con entidad propia, no una mera extensión del tumor primario, como se ha entendido hasta ahora. Este cambio afecta a la búsqueda de tratamientos.

Los datos apuntan a que tratar la metástasis según el tumor del que procede, como se hace hoy, "es insuficiente", dice Valiente. "Vemos que hay fármacos potencialmente efectivos para tratar las metástasis que no están necesariamente 'encima de la mesa' del oncólogo, porque no son los que corresponden al tratamiento del tumor primario. Nuestros hallazgos sugieren que estamos dejando escapar oportunidades terapéuticas", explica.

El grupo del CNIO ha obtenido este resultado gracias al primer banco mundial de muestras vivas de metástasis cerebral, 'RENACER', y a una plataforma para ensayar fármacos de manera personalizada que estas muestras han permitido desarrollar, 'METPlatform'. Desde el CNIO subrayan que ambos recursos, repositorio y plataforma, son herramientas de investigación innovadoras celebradas por la comunidad internacional de neuro-oncología.

"'RENACER' surgió de una necesidad imperiosa. Cuando se estudia la metástasis cerebral lo primero es aportar más opciones al paciente, y para ello necesitábamos muestras. Las que nos enviaban los dos hospitales con que colaborábamos no bastaban. Con el Biobanco del CNIO lanzamos la iniciativa de crear una red nacional sin saber si funcionaría, y ha sido un gran éxito. La respuesta fue inmediata, súper positiva. En cuatro años, 21 hospitales de toda España aportan muestras; ahora esperamos ampliar la red a Europa", ha apuntado Valiente.

Respecto a 'METPlatform', cuando la plataforma cuente con las aprobaciones regulatorias, permitirá que la muestra sobrante del uso clínico necesario para el diagnóstico del paciente sea usada para probar múltiples opciones terapéuticas, antes de, aplicarlas a ese mismo paciente.

"'METPlatform' eleva la medicina de precisión al siguiente nivel, pues construye una estrategia terapéutica más allá del tumor primario -que en general no es lo que mata al paciente- y permite enfocarse en la metástasis, que se asocia a la gran mayoría de las muertes por cáncer", dice Valiente.

Ahora, con los nuevos resultados de 'METPlatform', los investigadores están entendiendo las bases moleculares que podrían explicar por qué hay metástasis cerebrales que alteran la comunicación neuronal, y otras que no. Es el primer paso para diseñar estrategias para evitar el fenómeno.

Valiente aspira a poder acompañar las muestras, en un futuro próximo, de una evaluación cognitiva de los pacientes donantes. "Estamos explorando estrategias innovadoras basadas en test 'on-line' y otras con inteligencia artificial. El objetivo es siempre el mismo: una investigación centrada en mejorar la vida de las personas con metástasis cerebral", concluye el investigador.