Un investigador del Cima Universidad de Navarra, primer coeditor jefe español de la revista científica 'Gut'

Matías Ávila - CIMA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La revista científica 'Gut' ha nombrado nuevo coeditor jefe al doctor Matías Ávila, codirector del Programa de Tumores Sólidos del Cima de la Universidad de Navarra y miembro del CIBEREHD e IdiSNA.

Ávila, primer español que ostenta este cargo, compartirá esta actividad científica durante tres años con los profesores Thomas Rosch (Universidad de Hamburgo) y William Grady (Fred Hutchinson Cancer Reseach Center de Seattle, en Estados Unidos).

'Gut' es la publicación oficial de la Sociedad Británica de Gastroenterología. Fundada en 1960, es "una de las principales revistas internacionales del ámbito de la hepatología y la gastroenterología".

Experto en el estudio del hígado, Matías Ávila es doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Tras una estancia postdoctoral en el Lombardi Cancer Center de la Universidad de Georgetown (Washington DC, EEUU), en 1997 se incorporó a la Universidad de Navarra, y posteriormente al Cima, donde ha centrado su investigación en el ámbito de la hepatología traslacional.

Experto en enfermedades hepáticas, su actividad científica se centra en el estudio de los mecanismos celulares y moleculares de la respuesta hepática a la lesión aguda y la regeneración, así como en la progresión de la enfermedad hepática crónica.

Su laboratorio apuesta también por identificar nuevas dianas para el tratamiento del cáncer y biomarcadores para el diagnóstico precoz de neoplasias hepatobiliares.

El doctor Ávila es catedrático de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y en su labor docente es profesor en los grados de Medicina y de Bioquímica.