Una investigación de UPV/EHU, premio Fundación Renal 2023, permite avanzar en fármacos para la insuficiencia nefrítica

Un estudio realizado por los investigadores de la UPV/EHU Lucía Martín Saiz, Olatz Fresnedo y José A. Fernández en colaboración con investigadores de la Fundación Jiménez Díaz ha sido reconocido con el premio Fundación Renal 2023 y permitirá avanzar en el diseño de fármacos para tratar la insuficiencia nefrítica aguda.

El trabajo galardonado titulado 'La ferrostatina-1 modula los lípidos renales desregulados en el fracaso renal agudo', ha sido reconocido en la edición de 2023 de los Premios Íñigo Álvarez de Toledo en su modalidad de Investigación básica, según ha informado la universidad pública vasca en un comunicado.

Este premio está dotado con 10.000 euros, tiene por objetivo promover la investigación nefrológica en España, y supone "el mayor reconocimiento que se hace al estudio científico relacionado con las enfermedades del riñón", han asegurado.

El estudio, fundamentalmente, revela que hay diferentes cambios en los lípidos que pueden estar relacionados con la enfermedad renal aguda. Por ello, su identificación puede ayudar a diseñar fármacos y otras terapias para tratar esta dolencia.

Este trabajo premiado surge de la tesis doctoral de Lucía Martín Saiz, dirigida por José A. Fernández, 'Improvements in MALDI-Imaging Mass Spectrometry to analyze the lipidome in different tissues. A step forward to clinical application'.

El profesor e investigador del departamento de Química Física de la Facultad de Ciencia y Tecnología, José A. Fernández, ha explicado que este trabajo es, en parte, el resultado de 15 años de desarrollo de la técnica de imagen de lípidos mediante espectrometría de masas, que permite realizar mapas de distribución de lípidos directamente en secciones de tejido.

"Es una especie de nueva histología molecular que puede llegar a revolucionar el estudio de las bases metabólicas de las enfermedades", ha asegurado.

El trabajo "La ferrostatina-1 modula los lípidos renales desregulados en el fracaso renal agudo" ha sido llevado a cabo en el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz en colaboración con la Universidad del País Vasco y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, y cuya investigadora principal es Ana Belén Sanz Bartolomé.

José A. Fernández ha detallado que son "uno de los pocos grupos en el mundo que consigue alcanzar resoluciones de 10 micras/pixel rutinariamente con suficiente intensidad de señal como para detectar e identificar cientos de especies en cada pixel".

Ha indicado, además, que debido a estos desarrollos, la doctora Sanz, de la fundación Jiménez Díaz, contactó con ellos para que determinásemos los cambios en el perfil lipídico en el contexto del daño renal agudo y de su tratamiento con ferrostatina-1.

La alta calidad de las imágenes que producimos con sus muestras, permitió un análisis espacial de los cambios en el lipidoma concomitantes a la patología y observar la recuperación tras el tratamiento", ha asegurado.

Un jurado presidido por Mabel Loza, catedrática de Farmacología y responsable del grupo de investigación BioFarma de la Universidad de Santiago, e integrado por 23 profesionales de reconocido prestigio del mundo de la nefrología, la investigación, la universidad y la empresa, ha fallado los premios de la edición 2023 Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo.

La Enfermedad Renal Crónica es un problema creciente a nivel mundial, con una prevalencia estimada que se aproxima al 15%, a nivel global, afecta a unos 850 millones de personas en el mundo, causa al menos 2,4 millones de muertes al año y el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la sitúa entre las diez enfermedades que más mortalidad causa en el mundo.

A nivel estatal, tanto la prevalencia como la mortalidad han crecido casi un 30% en los últimos diez años. Según datos del Registro Español de Enfermedades Renales afecta a 1.284 personas por millón de habitantes y son ya más de 64.000 los que necesitan tratamiento renal sustitutivo con diálisis o trasplante.