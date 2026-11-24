ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo investigador liderado por el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza ha llevado a cabo un estudio en el que muestra que reducir determinados componentes de la superficie de las células del cáncer de páncreas disminuye su capacidad para desplazarse y adherirse a estructuras que imitan los vasos sanguíneos.

El trabajo ha sido publicado en la revista científica 'Cell Death & Disease', del grupo 'Nature', y recoge que modificar azúcares de la superficie de las células del cáncer de páncreas puede hacer que se comporten de una manera menos agresiva y, además, aumentar su vulnerabilidad frente a una estrategia de inmunoterapia.

El artículo recoge la participación de investigadores de distintas instituciones. Además del grupo de investigación Multiscale in Mechanical & Biological Engineering (M2BE) del I3A, el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) y la Universidad de Girona, entre otras.

El cáncer de páncreas tiene una elevada capacidad de invasión y propagación. Esta investigación identifica una estrategia experimental para intervenir en una de las características que favorecen ese comportamiento, el exceso de ácido siálico en la superficie de las células tumorales.

Al bloquear el proceso que permite acumular estas moléculas, los investigadores han logrado reducir la movilidad de las células cancerosas, dificultar su adhesión a los vasos sanguíneos y aumentar su vulnerabilidad frente a las células inmunitarias CAR-T en modelos tridimensionales de laboratorio.

Lo han hecho utilizando modelos microfluídicos que reproducen algunas de las condiciones físicas y biológicas del cáncer de páncreas con mayor fidelidad que los cultivos celulares convencionales.

Estos dispositivos permiten estudiar cómo se organizan las células y forman estructuras tumorales tridimensionales, cómo se desplazan, cómo atraviesan espacios muy estrechos, se adhieren a vasos sanguíneos y responden al ataque de células del sistema inmunitario.

Con estos dispositivos, los investigadores pueden observar comportamientos celulares en un entorno experimental que reproduce mejor algunas de las dificultades físicas del cáncer de páncreas que un cultivo convencional en dos dimensiones.

Una investigación experimental, realizada dentro del Proyecto europeo ICoMICS, con modelos celulares tridimensionales y dispositivos microfluídicos. El equipo ha intervenido en una de las características que favorecen el comportamiento maligno de las células y la progresión del cáncer, que se conoce como hipersialilación y ha analizado qué ocurre cuando se reduce mediante un compuesto inhibidor llamado 'Ac53FaxNeu5Ac'.

RESULTADOS

Entre los resultados, puede citarse la reducción de la migración de las células tumorales. En algunos de los ensayos, la velocidad de migración se redujo hasta un 54% y la adhesión a los vasos sanguíneos disminuyó un 81% en una de las líneas celulares estudiadas y un 64% en otra.

Una posible vía para favorecer la respuesta inmunitaria. Los investigadores realizaron experimentos con células CAR-T, inmunoterapia que modifica células T para que reconozcan y ataquen células diana.

En este modelo experimental, aumentó la actividad citotóxica de las células CAR-T frente a las estructuras tumorales, reduciendo su tamaño y viabilidad. Este resultado sugiere que modificar la superficie de las células cancerosas podría contribuir a hacerlas más vulnerables a la acción del sistema inmunitario.

Los autores advierten de que este ensayo se realizó con células tumorales modificadas para expresar una molécula reconocible por las CAR-T. Por tanto, los resultados no demuestran que esta estrategia pueda aplicarse ya como tratamiento de inmunoterapia frente al cáncer de páncreas.

El equipo investigador recuerda que será necesario continuar estudiando esta estrategia en modelos más complejos, evaluar su seguridad y eficacia antes de considerar una posible aplicación terapéutica.