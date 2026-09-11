Archivo - Una investigación desvela que la jornada escolar continua retrasa la maternidad y reduce la natalidad - NATALIADERIABINA/ ISTOCK - Archivo

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una investigación desarrollada por el Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo (Asturias) ha revelado que el cambio de la jornada partida al horario escolar continuo en los colegios públicos españoles ha contribuido a reducir la natalidad y a retrasar la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo.

Según ha informado la institución académica, el estudio concluye que la reducción del horario escolar incrementó los costes de tiempo y dinero asociados al cuidado de los hijos. Así, si bien la jornada continua apenas afecta a la decisión de tener el primer hijo, reduce "de forma apreciable" los nacimientos de segundo, tercer y siguientes hijos.

Esta es la principal conclusión de un trabajo del profesor de este Departamento, Álvaro Muñiz Fernández, publicado en la revista 'Journal of Policy Analysis and Management', y que estima que la reforma redujo el número medio de hijos por mujer en 0,12 -alrededor de un 9 por ciento- y retrasó la maternidad unos cuatro meses.

La razón, según el autor, es que la jornada partida funcionaba como una ayuda invisible a las familias al mantener a los niños en el aula por la tarde, ya que cubría gratis unas horas de cuidado que coinciden con la jornada laboral de muchos padres y madres. Al acortarse el horario, ese apoyo desapareció y tener hijos se volvió más caro en tiempo y en dinero.

Muñiz Fernández ha recordado que España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa: en 2023 se situó en apenas 1,1 hijos por mujer, muy lejos del nivel necesario para relevar a la población. Junto a ese descenso, la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo no ha dejado de subir y ya supera los 32 años.

El investigador ha explicado que, frente a este panorama, buena parte del debate público se ha centrado en las ayudas directas a la familia -permisos, cheques bebé, deducciones-, pero mucho menos en otras políticas que, sin proponérselo, también influyen en la decisión de tener hijos.

"Esa es la idea que explora el estudio: aunque la escuela no está pensada como una política de apoyo a la familia, en la práctica funciona como una", ha abundado. Mientras los hijos están en clase, los padres pueden trabajar sin pagar por su cuidado. Cuando la jornada se acorta en dos o tres horas diarias, esa cobertura se pierde justo en una franja en la que buena parte de los progenitores sigue trabajando. "En términos económicos, es como retirar una subvención: el coste de criar a un hijo aumenta", ha explicado.

El contexto encaja con un cambio que se ha extendido por España en las últimas décadas. La mayoría de las comunidades autónomas han ido pasando el horario de sus colegios de Infantil y Primaria de un modelo con clases por la mañana y por la tarde a otro concentrado únicamente por la mañana, que suele terminar hacia las dos del mediodía. El cambio se produjo de forma desigual y en distintos años según la región, lo que ha permitido comparar qué ocurrió con la natalidad en las provincias que adoptaron el nuevo horario frente a las que lo mantuvieron.

UN TOTAL DE 50 PROVINCIAS ANALIZADAS

Para medir ese efecto, el autor ha analizado datos de 50 provincias españolas entre 1981 y 2016, procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), y ha aplicado una técnica estadística que construye una comparación fiable entre provincias parecidas (una de ellas cambia de horario y la otra no) para aislar el efecto del horario del resto de factores económicos y sociales.

En el conjunto de España, la reforma redujo la natalidad en 0,12 hijos por mujer -alrededor de un 9 por ciento con respecto a las medias previas antes de la jornada continua- y retrasó la maternidad unos cuatro meses. Donde el cambio fue obligatorio por ley -el caso de Extremadura y Canarias-, el efecto fue mucho mayor: una caída de hasta 0,38 hijos por mujer y un retraso de siete meses. La explicación es que allí el cambio afectó a todas las familias a la vez, sin margen para adaptarse. Donde fue voluntario, algunas familias pudieron adaptarse cambiando a colegios con horario ampliado (la matrícula pública cayó 1,9 puntos).

El autor ha subrayado que el estudio no valora si la jornada continua es buena o mala para los niños -un debate abierto con argumentos pedagógicos legítimos-, sino que alerta de un efecto colateral poco tenido en cuenta.